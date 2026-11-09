聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／設定觀看時間 睡前絕不追劇

聯合報／ 文╱張如欣（新北新店）
手機搜尋「AI短劇」，出現許多充滿戲劇張力的古裝與愛情故事短劇。圖／張如欣提供
手機搜尋「AI短劇」，出現許多充滿戲劇張力的古裝與愛情故事短劇。圖／張如欣提供

手機搜尋「AI短劇」，映入眼簾的是一張張俊美的男主角、嬌俏的女主角，以及充滿戲劇張力的古裝與愛情故事。背叛、復仇、逆襲，劇情高潮迭起，短短幾分鐘就有意想不到的反轉，讓人看了欲罷不能。

我也曾陷入追劇熱潮，原本只想在睡前看一集，心裡卻總想著：「再看一集就好！」沒想到一集接一集，抬頭才發現夜已深沉，隔天睡眠不足、精神不濟，日常作息失去規律，我才警覺原本用來放鬆的娛樂，竟成了綁住自己的時間陷阱。

為擺脫沉迷，我自訂追劇的停損點：設定觀看時間、關閉自動播放與推播通知，時間一到就放下手機；睡前不再追劇，改以聽音樂、閱讀或伸展運動，讓身心慢慢沉澱。當想看下一集時，自我提醒精彩劇情明天還繼續，健康卻不能透支。

AI短劇不是不能看，關鍵在於能否適可而止，娛樂應該為生活增添樂趣，而不是取代生活。當我重新掌握觀看時間，也找回了規律的作息與清醒的精神。原來，真正精彩的人生，不在手機螢幕裡，而在每一個好好生活的當下。

追劇 AI短劇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【座標移動中】新真／到阿布奎基之前先追劇

AI衝擊 張藝謀：電影不再是精英藝術 陳建斌：分不清是否自己

【厝內小大事】羽熙／九千公里外的生存訊號

假性變笨——當戲劇不再需要觀眾思考，觀眾是否也逐漸失去思考的習慣？

相關新聞

入秋最強東北季風！北宜驟降10度防大雨

入秋最強東北季風報到，全台降溫有感，中央氣象署預報員王品翔表示，周三前北東降雨機率增加，尤其大台北、宜蘭慎防局部大雨，且各地降溫明顯，北部及宜蘭降幅達十度或十度以上，周二清晨低溫下探十七度，民眾外出要適時多穿件衣物。

工作愈來愈重 公職護理師「延退治標不治本」

「我留下來，是為了下一代的種子。」在台北榮總服務卅七年的心臟血管外科專科護理師余白妃，原本計畫於兩年前五十五歲時退休，但當時科內七名同事中，連她就有四人提出辭呈，加上實習學生需有人帶著臨床實習，最後仍決定留下來。

人力短缺 公職護理師 醫院促延退至64歲

護理人力短缺，公立醫院更是嚴峻，現行法規，從事危勞職務的護理師屆齡退休為六十歲，但可於五十五歲提前退休。公立醫院協會建議，延長危勞護理師退休年齡至六十四歲，護理師護士公會全聯會則表支持，衛福部表示，蒐集各界意見，將與銓敘部研議。

廣角鏡／全國首棟 原住民保留地築安居夢

屏東縣三地門鄉馬兒村在一九七○年間遷村後，部分族人無合法建地可蓋房，鄉公所推動原住民保留地建築用地統一規畫，共廿二戶取得建地使用權。族人陳主香歷時五年，花費約三百萬元完成新居，成全國首棟依此制度興建住宅，陳主香開心說，不用到處搬家很踏實。

看見藥師／陳姵諠扮守門人 走入長者家揪用藥風險

「藥師不應只站在藥局裡等民眾領藥，更應走進社區。」隨著台灣邁入超高齡社會，長者多重用藥、重複服藥及慢性病照護問題日益受到重視。

健康名人堂／健康幣不能只換商品 更要換來健康習慣

「知道健康重要」與「真正採取行動」，往往存在一段距離。許多人知道疫苗接種、健康檢查等預防措施、也明白慢性病須規律服藥。但若身體不適未重大影響生活，便一再拖延。如何讓民眾跨出預防的第一步，是健康政策最困難之處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。