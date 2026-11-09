健康你我他／設定觀看時間 睡前絕不追劇

手機搜尋「AI短劇」，映入眼簾的是一張張俊美的男主角、嬌俏的女主角，以及充滿戲劇張力的古裝與愛情故事。背叛、復仇、逆襲，劇情高潮迭起，短短幾分鐘就有意想不到的反轉，讓人看了欲罷不能。

我也曾陷入追劇熱潮，原本只想在睡前看一集，心裡卻總想著：「再看一集就好！」沒想到一集接一集，抬頭才發現夜已深沉，隔天睡眠不足、精神不濟，日常作息失去規律，我才警覺原本用來放鬆的娛樂，竟成了綁住自己的時間陷阱。

為擺脫沉迷，我自訂追劇的停損點：設定觀看時間、關閉自動播放與推播通知，時間一到就放下手機；睡前不再追劇，改以聽音樂、閱讀或伸展運動，讓身心慢慢沉澱。當想看下一集時，自我提醒精彩劇情明天還繼續，健康卻不能透支。

AI短劇不是不能看，關鍵在於能否適可而止，娛樂應該為生活增添樂趣，而不是取代生活。當我重新掌握觀看時間，也找回了規律的作息與清醒的精神。原來，真正精彩的人生，不在手機螢幕裡，而在每一個好好生活的當下。