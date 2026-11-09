健康名人堂／健康幣不能只換商品 更要換來健康習慣

「知道健康重要」與「真正採取行動」，往往存在一段距離。許多人知道疫苗接種、健康檢查等預防措施、也明白慢性病須規律服藥。但若身體不適未重大影響生活，便一再拖延。如何讓民眾跨出預防的第一步，是健康政策最困難之處。

今年10月上路的健康幣政策，提供新的嘗試。18歲以上民眾接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，可分別獲得450、900及600健康幣。疾管署統計至10月26日，自費流感與新冠疫苗接種數較去年同期增加約11%至35%，肺炎鏈球菌疫苗接種更成長至實施前的2.4至3.5倍，顯示適當的正向誘因，確能促使民眾採取健康行動。

應走向長期健康管理

參與健康幣政策討論過程中，我最關心的不是發出多少健康幣，而是政策能否改變國人的健康行為。如果最後只剩下點數領取與商品兌換，就只成功了一半。當獎勵結束後，健康習慣仍被保留下來，才算真正成功。

建議應以下列方向為之：

一、從一次獎勵走向長期管理：疫苗接種是健康幣的起點，但不應是終點。目前成人預防保健和癌症篩檢也已列入，建議加入戒菸、體重控制，以及慢病追蹤等。

但不能變成「做一件事、領一次點數」的短期促銷，應鼓勵連續性的健康行為。例如民眾完成健檢後，若發現血壓、血糖或膽固醇異常，還要接受後續追蹤；慢性病患者不能只有按月領藥，更應規律量測並接受用藥指導。把單次參與轉化為長期健康管理。

二、社區藥局可先試辦：社區藥局分布廣、距離民眾近，也是許多慢性病患者每月固定接觸的健康據點。民眾不一定經常走進醫院，卻可能經常到藥局領藥或諮詢健康問題。

建議下一階段選擇部分社區藥局示範試辦，由藥師協助血壓量測、用藥整合與疫苗、戒菸諮詢；試辦三至六個月，再依服藥遵從性（Medication Adherence）與慢性病控制成果，評估是否擴大。不僅提升健康服務的可近性，也讓藥師從藥品提供者，進一步成為社區健康管理守門人。

三、成效不能只看發幣數量：健康幣是公共政策，成效不能只看下載人數、點數發放量與兌換率，應追蹤疫苗接種率、癌症篩檢率、慢性病控制率，以及可避免住院和中長期醫療支出是否下降。

照顧數位落差的長者

目前健康幣搭配「左流右新」，疫苗接種率提升是第一步，但仍有待追蹤前述指標。同時，也應照顧不熟悉數位資訊科技設備的長者及弱勢族群，避免最需要協助的人，反而因不會操作智慧型手機等被排除。除了數位平台，也應保留由醫療院所、衛生所及社區藥局協助登錄的管道。

健康幣的價值不在發出去多少點數，而是有多少人因此養成持續量血壓、定期篩檢、按時服藥的健康習慣。政府應從第一年就建立追蹤指標，並階段性追蹤，讓健康幣從短期誘因，成為改變國人健康行為的長期制度。當預防、篩檢與慢性病管理成為日常，健康幣才能由一項獎勵措施，轉化為推動健康台灣的重要制度。

（作者黃金舜為台灣大健康醫事聯盟協會理事長暨藥師公會全聯會榮譽理事長）