看見藥師／陳姵諠扮守門人 走入長者家揪用藥風險

「藥師不應只站在藥局裡等民眾領藥，更應走進社區。」隨著台灣邁入超高齡社會，長者多重用藥、重複服藥及慢性病照護問題日益受到重視。

明星大藥局藥師陳姵諠除了提供日常調劑與用藥諮詢，更投入家庭藥師計畫、居家藥事照護及戒菸衛教，將藥師的服務從藥局延伸至長者家中，協助民眾找出潛藏的用藥風險。

畢業於中國醫藥大學藥學系的陳姵諠，曾在醫院藥劑部服務，後來轉往社區藥局發展。「以前對藥師的印象，就是在醫院抓藥、配藥。」陳姵諠說，大學時學習許多藥理知識，卻不清楚如何實際應用，直到進入醫院、接觸社區藥局，才發現專業知識可以透過不同方式幫助民眾，也讓她找到工作的成就感。

2015年，陳姵諠接手明星大藥局，至今逾十年。面對周邊連鎖藥局競爭，她認為，獨立社區藥局最大的優勢不是商品種類或促銷價格，而是與居民長期建立的信任關係。

長者重複用藥藏危機

陳姵諠說，民眾走進藥局，大多已先找好資料，甚至詢問AI適合的藥品或保健食品，但網路資訊未必能完整反映個人健康狀況，例如頭痛的背後原因多元，不能只依症狀自行購藥。藥師必須進一步了解民眾的慢性病史、正在服用的藥物及生活習慣，才能提供適當建議，並提醒就醫。

藥師陳姵諠進行藥物調劑備藥。記者胡經周／攝影

「我們最在意的，是錯誤用藥會傷害民眾健康。」陳姵諠指出，許多慢性病患者對自己服用的藥物並不了解，有患者領藥時說正在吃高血壓藥，但她檢視藥袋卻發現，實際服用的是降血脂藥物，患者根本連患有哪些慢性病都不清楚。

也有人拿著健檢報告，看到數值出現紅字便緊張不已。陳姵諠認為，藥師就像醫療資訊的「翻譯員」，將艱深的醫學術語轉化成民眾聽得懂的語言，協助患者理解醫師的治療安排，而不是取代醫師診斷。

高齡者的用藥問題日趨嚴重且複雜。陳姵諠參與台北市藥師公會家庭藥師計畫，透過居家訪視與用藥諮詢，發現長者常出現兩種極端情況：有人頻繁往返不同醫院，領回大量藥品；也有人即使血壓、血糖異常，仍因擔心藥物傷身、就醫不便或經濟因素，拒絕規律治療。

她曾遇過長者在不同科別就診，醫師分別開立治療相同疾病的藥物，患者卻不知道可能重複服用。另有長者因捨不得丟棄舊藥，即使醫師已調整處方，仍將新舊藥品一起吃下肚。「有時候醫師只是換了新的複方藥，老人家卻以為舊藥也要繼續吃。」這類情況可能增加藥物過量及不良反應風險，藥師的角色更顯重要。

居家訪視關心照顧者

除了藥局日常，陳姵諠也進行居家訪視，其中不乏失智、精神疾病或行動不便的長者。她觀察，居家藥事照護最困難的，其實是長者是否有能力按時服藥，以及家屬能否提供適當協助。「老老照顧」現象增加，訪視時除了檢查藥品，也必須了解照顧者的負擔、回診交通、生活環境及長照資源使用情形。

社區藥局成最好依靠

陳姵諠投入戒菸衛教近十年，她接觸個案後發現，許多吸菸者其實很想戒菸，只是不知道如何克服菸癮與戒斷不適。藥局提供戒菸諮詢及尼古丁替代療法相關服務，依個別需求協助選擇適當劑型，並指導使用方式及後續追蹤。

陳姵諠認為，現代藥師的角色早已不再侷限於調劑與販售藥品，而是逐漸走向慢性病管理、用藥安全、健康促進及長期照顧等多元領域。「固定服務同一群居民，能了解他們的疾病、用藥及生活習慣，也更容易在健康出現變化時，及早察覺問題。」

藥師陳姵諠。記者胡經周／攝影

陳姵諠

年齡：39歲

現職：社區藥局藥師

執業地點：明星大藥局(台北市大安區光復南路）

最想跟民眾說的一句話：

藥局不只是領藥、買藥的地方，更是民眾隨時可以尋求協助的健康據點。