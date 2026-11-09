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入秋最強東北季風！北宜驟降10度防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今起東北季風增強，是入秋來最有感的一波，一直影響到周三，北部及宜蘭涼意明顯，降幅達10度。本報資料照片
今起東北季風增強，是入秋來最有感的一波，一直影響到周三，北部及宜蘭涼意明顯，降幅達10度。本報資料照片

入秋最強東北季風報到，全台降溫有感，中央氣象署預報員王品翔表示，周三前北東降雨機率增加，尤其大台北、宜蘭慎防局部大雨，且各地降溫明顯，北部及宜蘭降幅達十度或十度以上，周二清晨低溫下探十七度，民眾外出要適時多穿件衣物。

王品翔指出，今年入秋以來最有感的一波東北季風報到，東北季風影響期間，全台有感降溫，今天北部高溫降至廿、廿二度，周二清晨低溫更是下探至十七、十八度；中南部高溫也降至廿四、廿五度，低溫降至十九、廿度，降溫幅度雖不如北部明顯，早晚仍有涼意。

周四起東北季風減弱，各地高溫逐漸回升到廿七至卅二度。

昨晚到周三，受到東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，今天大台北、宜蘭有局部大雨。周四起東北季風減弱、降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部有局部短暫降雨。

颱風部分，查帕卡預計今天增強為中度颱風，但對台灣沒有影響。

東北季風 北宜 宜蘭

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