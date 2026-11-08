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公立醫院面臨經營困境 醫改會：檢討關鍵為重新檢視醫療資源配置

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
公立醫院面臨經營壓力，醫界提出鬆綁績效獎金、延長護理人員退休年齡等建議。台灣醫療改革基金會表示，若只靠加薪、延退解決困境，恐怕治標不治本，政府應重新檢討醫療資源配置情形。聯合報系資料照
公立醫院面臨經營壓力，醫界提出鬆綁績效獎金、延長護理人員退休年齡等建議。台灣醫療改革基金會表示，若只靠加薪、延退解決困境，恐怕治標不治本，政府應重新檢討醫療資源配置情形。聯合報系資料照

公立醫院面臨經營壓力，醫界提出鬆綁績效獎金、延長護理人員退休年齡等建議。台灣醫療改革基金會表示，公立醫院隸屬於不同主管機關、經營條件也不同，若只靠加薪、延退解決困境，恐怕治標不治本，政府應重新檢討醫療資源配置，建立一致規範及財務揭露制度。

醫改會執行長林雅惠表示，公立醫院分屬衛福部、退輔會、國防部、教育部及地方政府等不同體系，私立醫院也有財團法人、社團法人及個人設立等多元型態，各自受到不同法規與制度限制。若單純以公立、私立區分，難以看清不同醫院的經營問題。

其中，公立醫院設立目的，不完全是追求營收，許多醫院須承擔偏鄉、離島、傳染病防治及社會安全網等公共任務。若只要求自負盈虧，或透過鬆綁績效獎金提高收入，可能迫使公立醫院走向高營收的商業模式，反而偏離原有使命。她說，政府應建立一致的財務揭露規範，掌握各類醫院及不同院區的營運成本、人事支出與財務狀況，才能找出真正需要協助的對象。

對於延長護理人員退休年齡，林雅惠說，面對少子化及高齡化，討論延退並非不可行，但必須有職業安全、勞動健康及國際經驗作為依據，不能只為填補人力缺口就貿然推動。

護理人力不足的核心問題，是新血不願投入、年輕護理師留不住。林雅惠說，尤其大型醫院高壓、輪班頻繁的第一線單位，缺工情況更為嚴重。資深護理師即使延後退休，也未必能填補這些工作現場的缺口。且單純提高薪資也不一定能留人，部分護理人員看似薪資增加，實際上可能仰賴夜班津貼或高強度工作換取，若職場環境沒有改善，仍難阻止人力流失。

林雅惠強調，政府應重新盤點各區域人口結構、醫療需求及資源分布，以醫療網規畫公私立醫院的功能分工，並提供適當制度與財務支持。公立醫院的價值不能只用盈虧衡量，唯有改善工作環境、合理配置資源，才能兼顧醫護留任與民眾就醫權益。

醫改會 醫院 退輔會

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