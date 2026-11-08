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公立醫院為提升薪資籲放寬獎勵金規定 衛福部：研議中預計年底前完成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
公立醫院建議鬆綁獎勵金等，協助醫事人員加薪、改善醫療環境。衛福部表示，已著手研擬「公立醫療機構人員獎勵金發給要點第四點修正草案」，修正獎勵金提撥總額上限等規定，預計今年底前完成，並報請行政院核定。聯合報系資料照
公立醫院建議鬆綁獎勵金等，協助醫事人員加薪、改善醫療環境。衛福部表示，已著手研擬「公立醫療機構人員獎勵金發給要點第四點修正草案」，修正獎勵金提撥總額上限等規定，預計今年底前完成，並報請行政院核定。聯合報系資料照

超高齡社會與少子化衝擊下， 醫療體系面臨人力短缺危機。公立醫院無不希望透過加薪、改善醫療環境，但受限於法規在醫院獎勵金提撥，及折舊費用等機制可能影響營運結餘，而影響員工績效獎金，建議應鬆綁相關規範。衛福部表示，目前以研擬「公立醫療機構人員獎勵金發給要點第四點修正草案」，將修正獎勵金提撥總額上限等規定，預計今年底前完成，並報請行政院核定。

今年6月公立醫院協會與台北榮總共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會，協會理事長陳威明說，公立醫院五大體系包括衛福部、退輔會、國防部、教育部及地方政府所屬醫院，均採作業基金制度，自負盈虧。在基金年度收支有盈餘前提下，雖可提撥績效獎勵金，但提撥比例與分配機制受到許多限制。建議應鬆綁相關規範，給予醫院更大財務與獎勵彈性，避免人才持續流失。

陳威明說，台北榮總及台大醫院等大型公立醫學中心，醫療設備折舊並不會直接影響同仁薪資；但部分公立醫院體系的折舊費用，卻可能影響營運結餘，進而影響員工績效獎金。而善心人士捐贈醫療設備，原是希望協助醫院提升醫療品質、造福病人，卻可能因後續折舊而增加醫院財務負擔。

台北市立聯合醫院總副院長蔡景耀說，所謂民間捐助醫療器材等的折舊計算，舉例來說，一家企業捐助1000萬的醫療儀器，醫院分10年攤提折舊為每年100萬元，也就是說，每年將從醫院盈餘中扣除100萬元，其餘再依比例提撥為獎勵金，如此獎勵金就會減少，無法給予醫事人員更多的獎勵。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈說，考量公立醫療機構薪資結構固定，難以即時反應市場物價及薪資變動，為利公立醫療機構延攬與留任醫事人員，提升整體服務品質，目前著手研擬「公立醫療機構人員獎勵金發給要點第四點修正草案」，將修正獎勵金提撥總額上限，並放寬民間團體等捐助資產的折舊提撥等條件，預計今年年底前完成，並報請行政院核定。

呂念慈指出，私立醫院醫事人員的調薪相對公立醫院較為自由，且收取自費醫療費用也可能因背負社會責任，而受到社會眼光的影響，收費無法比照私立醫院設定費用具有較大的彈性，且基於必要的公共責任有一定的支出，利潤無法最大化，造成留人不容易等經營困境。

由於公立醫院分佈在各體系，每個體系都有不同的計算機制，呂念慈說，未來研擬相關制度上路後，將為所有公立醫院全體適用，且為增加醫師到公立醫院支援的意願，目前也研議從提高診察費等方向著手。

陳威明說，今年6月公立醫院協會與台北榮總共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會，公立醫院多需要社會資源的支持，應讓民間捐贈真正成為醫院發展的助力，而非額外負擔，鼓勵社會公益投入，讓醫院引進最新設備，最終受惠的將是病人。目前政府對公立醫院所面臨的各項困境給予高度重視，並會提供必要的支持與協助，讓公立醫院持續穩健發展，提升醫療服務品質。

衛福部 薪資 醫院

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