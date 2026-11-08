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為下一代留下！北榮專科護理師55歲本想退休 選擇延退背後有洋蔥

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃於臨床服務長達37年。記者林伯東／攝影
台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃於臨床服務長達37年。記者林伯東／攝影

「我留下來，是為了下一代的種子。」在台北榮總服務37年的心臟血管外科專科護理師余白妃，原本兩年前就打算退休，但想到實習學生需要臨床實習、同事又面臨人力不足的壓力，且院方也給予許多工作上的支援，最後決定繼續留在醫院服務。她坦言，醫療人員流失不斷，留下來的人工作愈來愈重，若要真正留住護理人才，除了改善護病比也應提高薪資。

余白妃從1989年進入北榮，1998年開始從事專科護理工作。她回憶，原55歲準備退休，但當時科內有三名同事同時離職，如果自己也走，原本七個人的工作恐怕只剩三個人分擔，留下的同事一定會受不了，讓她放心不下。

另一個讓她留下的原因，是不希望學生失去實習機會。她擔任臨床教學指導老師已十多年，帶領學生學習身體評估、拆線、換藥及移除引流管、血管管路照護等專業技能。她說，年輕護理師需要資深人員帶領，才能逐漸累積臨床經驗，「他們是我們下一代的種子，我留下來也是為了下一代。」

當初選擇成為專科護理師是希望工作能更獨立、更專業，但留在臨床並不輕鬆。她說，專科護理師主要為協助醫師評估病人病情、安排檢查，及協調不同科別會診等，並負責病人從住院到出院的照護銜接。自己一天可能需照顧15至20名病人，光是在不同病房間奔走，每天就走上約1萬2000步。

她通常上午8時上班，原定下午4時下班，但遇到病人病況變化，可能忙到晚上7時才能離開。尤其心臟血管外科病人病情變化快，疾病嚴重程度也是全院最高的，緊急急救也是工作的一部分，一旦病人發生緊急的意識改變狀況，只有短短4分鐘必須將病人急救回來，壓力相當沉重。

而談到護理人力流失，她直言，薪資成長跟不上物價，加上工作負荷沉重，讓不少護理人員選擇離開。她曾赴美國見習，發現當地部分醫院護理師照顧的病人數較少，薪資待遇也較好，難怪有同事選擇到海外工作。

正跟隨余白妃實習的國立陽交大護理學院護理系研究生郭怡君說，台灣要留住護理人才，除了薪資至少提高兩成，也應降低護病比，讓護理人員有合理的工作負荷，而不是一味降低專業門檻來補足人力。

「要先照顧好自己，才能照顧病人。」余白妃說，能夠繼續留下，除了對臨床工作仍有熱情，更因為主管願意協助調整工作、同事彼此支持。她希望醫院能建立更友善的工作環境，讓年輕護理師願意留下，也讓資深人員有機會將經驗傳承下去。畢竟，今天培養的年輕醫護人員，就是未來照顧每個人的重要力量。

台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀說，受限於危勞降齡、護病比入法，及連鎖藥局、居家照護、遠距健康服務及私人心理諮商等新興市場競爭，公立醫院難以因應市場競爭，人才流失持續升高。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，公職護理師可以55歲自提退休，這是國家給予的權益保障，若想要留任護理師繼續在醫院服務，院方可以給予彈性工時，或轉換為門診、日班等護理工作，也可轉任護理教育、臨床教學，品質與個案管理等職務，但許多55歲護理師為受到其他私人醫院、長照機構的薪資吸引而轉職，因此，政府也應提供更多的薪資誘因，讓護理師願意留任。

台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃（右）與國立陽明交通大學護理學院護理系研究生郭怡君（左），均希望醫院能建立更友善的工作環境，讓年輕護理師願意留下，也讓資深人員有機會將經驗傳承下去。記者林伯東／攝影
台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃（右）與國立陽明交通大學護理學院護理系研究生郭怡君（左），均希望醫院能建立更友善的工作環境，讓年輕護理師願意留下，也讓資深人員有機會將經驗傳承下去。記者林伯東／攝影

台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃（右）與國立陽明交通大學護理學院護理系研究生郭怡君（左）一同在臨床服務與實習。記者林伯東／攝影
台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃（右）與國立陽明交通大學護理學院護理系研究生郭怡君（左）一同在臨床服務與實習。記者林伯東／攝影

台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃說，原本兩年前就打算退休，但想到實習學生需要臨床實習、同事又面臨人力不足的壓力，最後決定繼續留在醫院服務。記者林伯東／攝影
台北榮總心臟血管外科專科護理師余白妃說，原本兩年前就打算退休，但想到實習學生需要臨床實習、同事又面臨人力不足的壓力，最後決定繼續留在醫院服務。記者林伯東／攝影

北榮 退休 護理師

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