打瘦瘦針影響開刀 我擬訂亞洲安全指引

外科手術之前禁食，已是常態，但對正施打瘦瘦針的民眾來說，即使術前禁食，胃內仍可能殘留食物，增加逆流、嗆入呼吸道等風險。為此，中華民國糖尿病衛教學會著手制訂適用於亞洲地區的瘦瘦針安全指引，邀集日韓等亞洲專家參與，最快明年一月即發表於國際學術期刊。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，瘦瘦針有助於控制血糖、體重，但其延緩胃排空的作用，卻可能增加麻醉風險，例如，接受全身麻醉或深度鎮靜等患者，若胃內仍存有食物，一旦手術過程中逆流進入呼吸道，就可能引發吸入性肺炎。

為此，學會擬制定亞洲地區適用的瘦瘦針安全指引，預計十一月底完成初稿，十二月底至明年一月邀集日本、韓國等國專家討論。重點在於手術麻醉前的停藥評估，並涵蓋住院用藥、禁忌族群、不同藥物轉換，以及誤打、重複施打或劑量過高等處置原則。

至於外科手術前應停藥多久？歐弘毅指出，參考國際指引，並未要求所有患者均需停藥，而是依藥物種類、腸胃症狀、患者健康狀況及手術急迫性等因素綜合評估。至於部分高風險患者，確實可能需要調整術前飲食、麻醉方式，甚至延後非緊急手術。

「糖尿病患者若自行停藥，可能影響血糖控制」。歐弘毅提醒，使用瘦瘦針民眾若需開刀、麻醉或住院時，務必主動告知醫師使用的藥物名稱、劑量及最近一次施打時間，由醫療團隊評估是否調整用藥，切勿自行停藥或更改劑量。

「瘦瘦針」減重風潮正夯，衛福部食藥署統計，今年已接獲六十三件疑似使用ＧＬＰ–１受體促效劑類藥品的不良反應通報，卅九件用於減重、廿四件用於糖尿病治療，以腹痛、噁心、嘔吐等腸胃道不適症狀最為常見。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，六十三件疑似不良反應通報，症狀包括腹痛、噁心、嘔吐、低血糖及注射部位不適，嚴重個案則為腸阻塞、胰臟炎，已要求藥商提出「上市後安全性研究計畫」（ＰＡＳＳ）、「風險評估與管控計畫」（ＲＭＰ），持續追蹤藥品安全，加強網路非法販售查緝。