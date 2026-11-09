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工作愈來愈重 公職護理師「延退治標不治本」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「我留下來，是為了下一代的種子。」在台北榮總服務卅七年的心臟血管外科專科護理師余白妃，原本計畫於兩年前五十五歲時退休，但當時科內七名同事中，連她就有四人提出辭呈，加上實習學生需有人帶著臨床實習，最後仍決定留下來。

余白妃表示，醫療人員持續出走，留下來的人工作愈來愈重，若要真正留住護理人才，除了改善護病比，也應提高薪資。希望醫院建立更友善的工作環境，讓年輕護理師願意留下，而資深人員有機會將經驗傳承下去。

公立醫院經營壓力沉重，醫界建議，延長護理人員退休年齡、鬆綁績效獎金。台灣醫療改革基金會表示，只靠加薪、延退等方式，恐治標不治本，無法解決困境，政府應重新檢討醫療資源配置，建立一致規範及財務揭露制度。

醫改會執行長林雅惠說，公立醫院設立目的絕非追求營收，許多醫院須承擔偏鄉、離島、傳染病防治及社會安全網等公共任務，若要求自負盈虧，或透過鬆綁績效獎金提高收入，可能迫使公立醫院走向高營收的商業模式，偏離原有使命。

對於延長公立醫院護理人員退休年齡，林雅惠表示，面對少子化及高齡化等挑戰，討論延退並非不可行，但必須以職業安全、勞動健康及國際經驗作為依據，不能只為填補人力缺口，而貿然推動。

林雅惠說，大型醫院輪班頻繁，缺工情況更為嚴重，即使資深護理師願意延後退休，未必能填補這些工作現場的缺口。再者，單純提高薪資也不一定能留人，因為薪資增加，可能是以夜班津貼或高強度工作換取，若職場環境持續惡劣，仍難阻止人力流失。

林雅惠呼籲，政府應重新盤點各區域人口結構、醫療需求及資源分布，並透過醫療網讓公私立醫院明確分工；更重要的是，公立醫院具有重點任務，不能只以盈虧衡量，唯有改善工作環境，合理配置資源，才能兼顧醫護留任與民眾就醫權益。

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