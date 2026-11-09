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人力短缺 公職護理師 醫院促延退至64歲

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
公立醫院護理人力短缺，醫界建議，延長護理師退休年齡，從現行六十歲延至六十四歲，衛福部蒐集外界意見，將與銓敘部研議。記者潘俊宏／攝影
公立醫院護理人力短缺，醫界建議，延長護理師退休年齡，從現行六十歲延至六十四歲，衛福部蒐集外界意見，將與銓敘部研議。記者潘俊宏／攝影

護理人力短缺，公立醫院更是嚴峻，現行法規，從事危勞職務的護理師屆齡退休為六十歲，但可於五十五歲提前退休。公立醫院協會建議，延長危勞護理師退休年齡至六十四歲，護理師護士公會全聯會則表支持，衛福部表示，蒐集各界意見，將與銓敘部研議。

受限人事與薪資制度，公立醫院起薪較低，攬才與留才更加困難。台北市聯醫副總院長蔡景耀表示，私立及財團法人醫院採行高彈性績效薪資制度，公立醫院受限於獎勵金個人上限及相關法規限制，難以因應市場競爭，人才流失風險持續升高。

依「公務人員退休資遣撫卹法」及「公務人員危勞職務認定標準」，公立醫院護理師若輪值三班，常遇到危害身心健康或生命安全的危險事件，可於五十五歲自願提早退休，而屆齡退休年齡為六十歲，許多護理師選擇於五十五歲提前退休，以致人力短缺。

以北榮來說，去年危勞降齡退休的護理師達七十六人，台大醫院共有三十三名五十五至五十九歲護理師申請退休，六十歲屆齡退休四人；北市聯醫去年卅二名護理師退休，廿五人提前走人、屆齡七人。

公立醫院五大體系，包括衛福部、退輔會、國防部、教育部以及地方政府所屬醫院，公立醫院協會理事長陳威明表示，所有公立醫院均深陷護理人力短缺困境，若又受限於危勞降齡退休限制，人力更為嚴峻。

今年六月，公立醫院協會與台北榮總共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會，希望將公職護理人員危勞職務屆齡退休年齡，由六十歲延長至六十四歲，五十五歲自願退休規定維持不變。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，徵詢多家公立醫院護理主管，均同意這次調整方向，應有助於增加公職護理人員退休選擇及資深人力留任彈性。衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，將持續收集其餘公立醫院所屬單位意見，再與銓敘部研議。

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