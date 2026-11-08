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公立醫院護理人力緊繃 協會籲放寬危勞屆齡退休年齡、護理師團體表支持

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
護理師示意圖。圖／AI生成
護理師示意圖。圖／AI生成

超高齡社會與少子化衝擊下， 醫療體系面臨人力短缺危機。公立醫院受法規規定，從事危勞職務護理師可於55歲提前退休，人力流失更為嚴重。公立醫院協會建議，應延長危勞職務護理師退休年齡。衛福部日前諮詢護理師護士公會全聯會意見，全聯會表示，在未影響55歲自願退休權益，僅延後屆齡退休年齡至64歲，表達支持。衛福部表示，將持續收集各界意見，再與銓敘部研議。

衛福部統計，截至2025年底，全國公立醫院82家，占比17.8%、病床數達4萬5150床，相較於非公立醫院378家，占比82.2%、病床數達9萬933床仍為偏低。但公立醫院肩負急重症照護、偏鄉醫療、精神醫療、疫情控制、災害應變等任務，多屬高成本、低報酬業務，隨著台灣醫院版圖重組，公立醫院不再居於市場多數，但扮演關鍵角色。

但公立醫院受限於現行人事與薪資制度，在醫療人才市場中的競爭力相對不足，攬才與留才更加困難。其中，依依「公務人員退休資遣撫加法」及「公務人員危勞職務認定標準」，公立醫院護理師若屬於輪值三班，須常遇到危害身心健康或生命安全的危險事件，自願退休年齡為55歲，屆齡退休年齡為60歲。

公立醫院協會理事長陳威明說，公立醫院五大體系包括衛福部、退輔會、國防部、教育部及地方政府所屬醫院，均面臨護理人力短缺問題，若又受限於危勞降齡退休限制，人力更為嚴峻。以北榮來說，去年危勞降齡退休護理師達76人，台大醫院55至59歲申請退休人數33人、60歲屆齡退休4人，北市聯醫為32人，其中自願25人、屆齡7人，其中較多護理師選擇於五十五歲提前退休

因此，退輔會研議將所屬醫療機構公職護理人員危勞職務屆齡退休年齡，由60歲延長至64歲，且現行55歲自願退休規定維持不變，衛福部日前諮詢護理師護士公會全聯會意見。全聯會理事長陳麗琴表示，經徵詢部分退輔會、教育部、衛福部所屬醫院及北市聯醫護理主管，均認為因未影響55歲自願退休權益，僅延後屆齡退休年齡至64歲，仍符合危勞職務年齡酌減規範，而55歲自願退休權益不變，同意此次調整方向，以增加公職護理人員退休選擇及資深人力留任彈性。

護理及健康照護司副司長陳青梅說，將持續收集其餘公立醫院所屬單位意見，再與銓敘部研議，目標希望能夠盡量留任現有護理師，然後也是擴充新血。

陳麗琴指出，留住資深護理師只是第一步。全聯會曾針對全國不同層級醫院進行1300多份問卷調查，發現護理師最希望改善的是薪資與工作負荷。薪資是吸引新人投入的第一道門檻，但能否長期留任，取決於是否受到尊重、關懷，及醫院能否提供工作支援與職涯發展機會。因此，除了落實三班護病比、減輕照護負荷，也應透過智慧科技簡化工作流程，並提供進修及專業發展機會。

護理師 醫院 衛福部

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