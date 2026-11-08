入秋最強東北季風報到！北東降雨機率增 低溫下探17度

入秋最強東北季風報到，全台降溫有感，中央氣象署預報員王品翔表示，周三前北東降雨機率增加，尤其大台北、宜蘭慎防局部大雨，同時各地降溫明顯，後天清晨低溫更下探17度；颱風部分，查帕卡預計今晚至明天增強為中度颱風，但對台灣沒有影響。

王品翔說，第31號颱風查帕卡預計今晚至明天增強為中度颱風，未來朝西北西方向移動，預計明日在日本以南大迴轉，朝東北東遠離，其路徑對台灣天氣沒有影響。

針對未來1周天氣，王品翔指出，入秋東北季風報到，今晚至周三（8至11日）受到東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，明（9日）大台北、宜蘭有局部大雨。

周四（12日）起東北季風減弱、降雨趨緩，但雙北仍有零星降雨，東半部有局部短暫降雨；周六、周日（14、15日）僅東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區則回到多雲到晴的天氣。

溫度部分，王品翔表示，東北季風影響期間，全台有感降溫，明天起北部高溫降至21、22度，周二清晨低溫更是下探至17、18度；中南部高溫也降至24、25度，低溫降至19、20度。周四起東北季風減弱，各地高溫逐漸回升到27至32度。