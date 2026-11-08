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加嚴規範！航港局修法「陸資所屬遊艇禁申請來台」違者最高罰30萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來除大陸籍遊艇、由大陸地區直航的遊艇外，陸資所屬遊艇也禁止申請來台。遊艇示意圖。圖／高雄市海洋局提供
未來除大陸籍遊艇、由大陸地區直航的遊艇外，陸資所屬遊艇也禁止申請來台。遊艇示意圖。圖／高雄市海洋局提供

過去非本國籍遊艇申請來台並無明確要求一致做法，交通部航港局公告修正「非本國籍遊艇申請來台特許期限審核原則」，明列申請應備文件，違者最高罰30萬。其中，增列「所有人登記地址位於大陸地區者，並不適用該原則」，也就是說，過去除規定大陸籍遊艇、由大陸地區直航的遊艇不得申請、來台外，現在連陸資所屬遊艇也禁止申請來台。

航港局表示，此次修正「非本國籍遊艇申請來台特許期限審核原則」，主要是盼在審查非本國籍遊艇來台特許申請文件，以及核定特許期限時有一致作法。

修正重點包含明列申請應備文件、明確期限計算方式，並特別明列專案許可事由及佐證文件，遊艇有維修或正辦理船籍轉入我國籍等情形者，得申請專案展延。

申請文件部分，根據修正規定要求須檢附遊艇所有人、船長或駕駛身分證明文件、遊艇證書或船舶國籍證書、駕駛遊艇能力證明文件或操作人員適任證書、乘員名單、航行計畫與其他證明文件。

航港局指出，來台期限部分，每年第一次特許期限以6個月為限，但考量實際情形及個案進度不一等，因此放寬有特殊原因者可提專案許可，不訂定一致的固定期限。

除經許可外，非中華民國船舶，不得在政府公告為國際商港以外的其他港灣口岸停泊，若違反者可由航政機關處船舶所有人、遊艇駕駛新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得命其立即離港。

此外，根據修正規定內容，針對陸籍遊艇，增列「所有人登記地址位於大陸者」。航港局強調，過去就不允許大陸籍遊艇、由大陸地區直航的遊艇申請來台，修法後，陸資所屬遊艇也都禁止申請來台。

據了解，遊艇屬娛樂行船隻，相關查驗比起商船較為寬鬆，考量搭乘遊艇來台乘客恐有「跳船」滯台可能性，因此過去就不准大陸籍遊艇、由大陸地區直航的遊艇申請來台，此次更是加嚴法規，連帶陸資所屬遊艇也禁止。

航港局 遊艇 陸資

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