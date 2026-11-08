1年帶動民間投資49億元 文策院攜手4合資夥伴展成果

從首部登上紐約外百老匯的台灣音樂劇「勸世三姊妹」到跨國參與「深夜食堂」製作，幕後皆可見文策院與其合資公司的耕耘，過去1年投資，也已帶動民間投資新台幣49億元。

文化內容策進院今天於TCCF創意內容大會舉辦「文策院四大合資公司｜台流造浪年度成果發表會」，集結中華數位文創、遠樂文創、富邦兒少內容及集集創造娛樂4大合資夥伴，公開過去1年的投資成果與未來戰略布局。

文策院董事長王時思表示，在短短1年內，4大基金累計投出27件跨領域作品，投資金額達新台幣7.4億元，並成功帶動民間投資49億元；投資範疇橫跨電影、電視、表演藝術、音樂及展演設施，合資合製對象更拓展至日本、韓國、法國、美國、英國、新加坡、泰國及巴西等共9個國家。

成立不到1年的遠樂文創，目前累計投資達15案，包含台灣音樂劇「勸世三姊妹」、攜手Spotify打造的「ID. 音樂節」，再到台韓女聲共演的「Her Voice 演唱會」，開創出台灣娛樂內容連結國際市場的多元路徑。

遠傳電信娛樂事業營運長暨遠樂文創總經理蔡俊榮表示，還有「粽邪4」票房突破8000萬元，並跨足印尼、馬來西亞及柬埔寨等3國巡迴；「勸世三姊妹」北中南32場逾5萬張票於預售全數秒殺；ID音樂節更攜手串流平台讓14組台灣藝人被全球7.5億用戶聽見。

富邦兒少內容今年則完成6項重點投資，涵蓋動畫、實境節目，以及曾獲文化部優良劇本獎的原創戲劇「來去找總統」。富邦兒少內容營運長蔡幸真分享，投資作品更入圍法國安錫等國際影展。期望讓台灣原創兒少故事走得更遠、陪伴下一代茁壯成長。

集集創造娛樂投資作品涵蓋自「濕身」、「大錢入港」、「晚窒息」等多元類型電影，到跨國參與「深夜食堂」第6季製作。集集創造娛樂董事長蔡秋安表示，集集創造在日本成立子公司 JJC Japan 切入製作委員會，攜手韓國夥伴孵育原創劇本，並將合作拓展至歐洲與美洲好萊塢市場，期望陪伴台灣創作者並肩揚帆、走向世界。

中華數位文創總經理林昆鋒表示，由文策院、玉山金控與中華電信攜手成立的中華數位文創，於今年5月剛掛牌，是各基金中最年輕的生力軍。除布局影視、音樂及沉浸式展演等專案，更以長遠眼光投入股權投資，致力打造共生生態系。願做創作者最溫暖的陪跑員，只為讓台灣內容在世界舞台發光發熱。