中南部也會有感！入秋最顯著東北季風報到 北部、宜蘭降溫10度

氣象署表示，今晚至明天東北季風增強，為入秋以來最顯著的一波，預估北部、宜蘭高溫降幅達攝氏10度，10日低溫下探至17度，高溫僅19、20度；預估11日白天起各地會逐漸回溫。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，今晚至明天為今年入秋以來最顯著的東北季風南下，預計持續影響至11日，北部高溫降幅約10度，明天白天高溫約21、22度，低溫部分，10日清晨北部、宜蘭低溫約17、18度，白天高溫約19、20度。

王品翔表示，這波東北季風中南部同樣有感，預估明天高溫約25度，低溫可能降至20度左右；11日白天起各地會逐漸回溫，中南部、花東高溫約28至30度，北部、宜蘭約26至28度，11日至周末氣溫變化不大。

降雨方面，王品翔指出，9日至11日東北季風影響，以明天水氣最多，大台北及宜蘭地區有局部較大雨勢發生，花東為局部短暫雨；10、11日為桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。

王品翔提到，12日至15日轉偏東風，天氣相對穩定，水氣逐日減少，以迎風面東半部地區有零星短暫雨為主，周末2天預估各地大致為晴到多雲。

王品翔說，今年第31號颱風查帕卡今天下午中心位置約在鵝鑾鼻東方1690公里的海面上，預估明天就會開始轉往東北方向移動，對台無直接影響。

王品翔提醒，10日至12日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島注意長浪。