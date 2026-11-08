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家屬送禮醫護能收嗎？名醫揭「2判斷原則」：這種情況一定收

聯合新聞網／ 綜合報導
ICU醫師陳志金分享，面對病患家屬送禮，會依照送禮時機及禮物種類判斷是否收下。圖／AI生成
ICU醫師陳志金分享，面對病患家屬送禮，會依照送禮時機及禮物種類判斷是否收下。圖／AI生成

病患家屬為了感謝醫護人員，偶爾會送上飲料禮物，但究竟該不該收？ICU醫師陳志金近日在臉書分享，護理師遇到家屬送禮時，通常會先詢問他的意見，而他判斷的關鍵在於「送禮時機」及「禮物種類」。其中，若病患已經過世，家屬仍專程回醫院送禮，他反而認為一定要收下，因為這可能是家屬想替逝去親人盡的一份心意。

陳志金在臉書粉專「ICU醫生陳志金」發文表示，曾有護理師詢問「主任，病人家屬送來的這些飲料，可不可以收？」他通常會先請同仁思考，家屬究竟只是單純想表達感謝，還是對醫療團隊有所期待。雖然可以選擇一律拒收，但若家屬只是想表達謝意，直接退回禮物，也可能讓對方難過，甚至誤以為醫護人員嫌棄。

陳志金指出，送禮時機是重要的判斷依據。如果病患已經康復出院、準備轉入普通病房，或出院許久後順道回醫院致謝，他通常不會拒絕。尤其病患過世後，家屬仍特地前來送禮，他認為應該收下，讓家屬能透過這份心意為親人做些事情，也有助於放下心中的牽掛。

不過，若病患剛住進加護病房、病況正在惡化，或家屬提出延長會客時間、增加探視人數、指定醫師等要求卻未獲滿足，此時送禮就可能帶有期待。陳志金表示，收下這類禮物可能讓醫療團隊在後續處理上感到為難，因此通常會婉拒。他也強調，病患臨終時，即使家屬沒有送禮或提出要求，醫護團隊也會主動視情況通融，但若想藉由送禮獲得不同待遇，就必須有所顧慮。

除了時機，禮物本身也是考量因素。陳志金舉例，若家屬一次帶來20杯飲料，退回反而造成對方困擾，便可能先收下，再提醒下次不必破費；若是家屬自家種植的水果或販售的餐點，通常也不好意思拒絕。至於專程購買的昂貴禮物，若能保存或由家屬自行使用，且送禮時機不適當，他就會請同仁婉拒。

他也分享，曾有家屬在病人出院後，想捐贈數台平板電腦供加護病房插管患者溝通使用，因為能幫助其他病人，醫院便透過請示院方、安排公開捐贈儀式的方式處理。

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