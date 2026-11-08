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全身癢近1年卻沒紅疹？醫靠「手機照片」揪病因 3動作易誘發

聯合新聞網／ 綜合報導
黃麗珊指出，抓癢、壓迫及緊身衣物，都可能讓皮膚劃痕症更加明顯。圖／AI生成
黃麗珊指出，抓癢、壓迫及緊身衣物，都可能讓皮膚劃痕症更加明顯。圖／AI生成

皮膚反覆搔癢，卻找不到明顯紅疹，可能是「皮膚劃痕症」作祟。皮膚科醫師黃麗珊分享，日前一名婦人因搔癢問題困擾將近一年，始終找不到原因，直到丈夫拿出手機裡的照片，醫師才發現是典型的皮膚劃痕症。她提醒，這是一種容易被忽略的物理性蕁麻疹，抓癢、皮膚受壓及穿著緊身衣物，都可能讓症狀更加明顯。

黃麗珊在臉書發文表示，近日門診來了一對夫妻，太太長期受到皮膚搔癢困擾，症狀反覆出現將近一年，卻沒有明確的紅疹，先生也表示一直找不到病因。黃麗珊詢問是否有發癢時的照片，先生隨即拿出手機讓她查看，沒想到照片中的皮膚反應，正是典型的「皮膚劃痕症」（Dermatographism）。

黃麗珊解釋，皮膚劃痕症是一種物理性蕁麻疹，患者的皮膚對機械性刺激特別敏感，只要輕輕抓搔或受到壓迫，就可能出現紅腫、隆起的痕跡，看起來就像在皮膚上寫字一樣。這些痕跡通常伴隨搔癢，但消退後一般不會留下疤痕，也因為症狀消失後難以察覺，讓這對夫妻遲遲沒有找到原因。

至於皮膚劃痕症的成因，黃麗珊指出，這並非感染，也不一定與食物過敏有關，主要是皮膚對外在機械刺激產生較敏感的反應。除了抓癢之外，壓力、緊身衣物造成的摩擦或壓迫，都可能讓症狀更加明顯，而皮膚劃痕症也可能與自發性蕁麻疹同時發生。

黃麗珊表示，多數患者在獲得正確診斷後，透過規律使用抗組織胺藥物及調整生活習慣，通常可以有效控制症狀。她也提到，這次能順利找到治療方向，多虧患者丈夫細心拍下症狀，讓醫師得以透過照片辨識出皮膚問題。

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