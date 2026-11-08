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香蕉是漿果、草莓卻不是？ 植物學分類網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
香蕉與草莓都是常見水果，但依照植物學分類，香蕉屬於漿果，草莓則屬於聚合果。圖／Ingimage
香蕉與草莓都是常見水果，但依照植物學分類，香蕉屬於漿果，草莓則屬於聚合果。圖／Ingimage

香蕉草莓都是常見水果，但你知道香蕉在植物學上屬於「漿果」，草莓反而不是嗎？一名網友在Threads上分享這項冷知識，指出兩者的分類與一般人的印象恰好相反，讓不少網友驚呼「顛覆我的認知了」。其實關鍵就在於果實的形成方式，植物學上的「漿果」與日常所稱的「莓果」，定義並不相同。

原PO發文表示，「香蕉其實是莓果，但草莓卻不是莓果」，並解釋這是依照植物學定義所做的分類。貼文曝光後，引發不少網友好奇，有人驚訝留言「顛覆我的認知了」、「蛤？」，也有人補充，草莓屬於薔薇科植物，與玫瑰具有親緣關係。

據「健康進行式」的文章描述，植物學上的漿果（Berry）屬於單果的一種，通常由單一子房發育而成，果實具有柔軟的果肉，且沒有堅硬的果核。除了常見的葡萄、番茄及奇異果，香蕉同樣符合漿果的分類，因此雖然外型與一般人印象中的莓果不同，仍被歸為漿果。

至於草莓，雖然名稱帶有「莓」字，卻不屬於植物學上的漿果。文章指出，草莓是由一朵花中的多個子房發育而成的聚合果，與香蕉的果實形成方式不同。黑莓及覆盆莓也屬於聚合果，因此日常生活中被稱為莓果的水果，未必都符合植物學上的漿果定義。

貼文也讓網友討論其他植物分類，有人提到「紅蘿蔔跟香菜是親戚」，還有人對香蕉的草本植物特性感到疑惑。事實上，水果的分類主要依據果實構造及發育方式，與植物本身是草本或木本沒有直接關係。

香蕉 草莓 植物 水果

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