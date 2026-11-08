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14歲唇腭裂少女克服人群恐懼 營隊帶顱顏童接納自己

中央社／ 台北8日電

14歲唇腭裂少女簡婕國小時確診亞斯伯格症，害怕面對人群，經過母親陪伴、參與羅慧夫顱顏基金會舉辦的活動走入人群，並克服恐懼擔任營隊小組長，帶領顱顏小朋友認識並接納自己。

羅慧夫顱顏基金會今天舉辦「2026北部地區得福獎助學金頒獎典禮」，今年全台共有212名顱顏孩子獲獎，其中包含碩博士組16人、大專組70人、高中職組44人、國中組48人、特殊才藝組22人以及助學金12人，共計發出新台幣179萬5000元獎學金，簡婕就是其一。

簡婕出生時患有單側唇腭裂，國小六年級確診輕微亞斯伯格症，因不容易察覺他人情緒，曾在人際互動與情緒表達上遇到挑戰。媽媽回憶簡婕小時候相當害怕面對人群，甚至一度不喜歡上學，從偏鄉小學只有2名同學，到國中住校後須面對20多名同儕，讓她難以適應。

在母親的陪伴與鼓勵下，簡婕開始參與羅慧夫顱顏基金會舉辦的活動與夏令營。起初總是安靜地站在團體外圍觀察，不敢主動與人互動，但在一次次活動中，她逐漸結交到許多與自己有相似經歷的朋友，也發現自己其實很喜歡照顧弟弟妹妹，並擁有帶領團隊的責任感。

如今的簡婕不僅能獨自參與活動，更在夏令營中擔任小組長，帶領顱顏孩子認識自己、建立自信，展現令人驚豔的成長。現在就讀國中九年級的她，已立下成為獸醫的夢想，希望未來能照顧更多生命。

談起自己的改變，簡婕分享，過去總是害怕他人的眼光，甚至懷疑自己與別人不同是否是一種錯誤；直到透過基金會活動認識許多同樣有顱顏經歷的朋友，她才發現自己並不孤單，也學會接納獨一無二的自己。

亞斯伯格症 恐懼 營隊

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