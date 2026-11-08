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每天喝8杯水才健康？研究揭3飲品搭配 死亡風險差28%

聯合新聞網／ 綜合報導
研究分析超過18萬名成年人資料，發現白開水、咖啡及茶的攝取組合與死亡風險存在關聯。示意圖／Ingimage
研究分析超過18萬名成年人資料，發現白開水、咖啡及茶的攝取組合與死亡風險存在關聯。示意圖／Ingimage

每天一定要喝8杯白開水才健康嗎？臉書粉專「韋恩的食農生活」分享一項刊登於《英國營養學期刊》的研究，分析超過18萬名成年人的飲食資料發現，每天攝取7至8杯飲品，包含白開水、咖啡及茶的人，相較每天喝不到4杯者，死亡風險低約28%。研究也發現，適度搭配不同飲品，可能與較好的健康結果有關。

「韋恩的食農生活」發文指出，研究團隊使用英國生物資料庫（UK Biobank）18萬2770名成年人的資料，透過24小時飲食回顧問卷，分析參與者平時飲用白開水、咖啡及茶的情況，並持續追蹤約13年，觀察期間的疾病發生及死亡情形。

研究結果顯示，每天飲用7至8杯白開水、咖啡及茶的參與者，相較每日飲用少於4杯的人，整體死亡風險較低約28%。在不同飲品的搭配中，研究發現咖啡與茶的比例約為2比3，與較低的死亡風險有關，尤其在心臟及消化系統相關疾病方面呈現關聯。不過，每天飲用超過9杯，並未觀察到更多健康益處。

貼文也說明，咖啡含有綠原酸、葫蘆巴鹼及類黃酮等成分，可能有助改善胰島素敏感性及減少發炎；茶則含有兒茶素等植物化合物，過去研究曾發現飲茶與心血管健康及較低的第二型糖尿病風險有關。研究人員認為，咖啡與茶所含的不同成分，可能產生互補作用，但仍需要更多研究確認。

至於日常生活該怎麼喝，貼文引述研究作者建議，可以在早上喝咖啡、白天飲茶，並適時補充白開水。不過，研究主要根據參與者的飲食資料進行觀察，無法證明特定飲品組合直接造成死亡風險下降，也未完整區分咖啡或茶是否添加牛奶、奶精等配料。貼文提醒，飲用咖啡及茶時應盡量避免額外加糖，同時留意咖啡因攝取量，以免過量影響身體狀況。

死亡風險 健康 營養 咖啡 英國

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