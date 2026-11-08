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中信科大與安南醫院打造校園養生村 整合醫療、教學資源延伸服務社區

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供
中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供

台灣邁入超高齡社會，健康照護需求日益增加，如何從疾病治療延伸至預防保健及健康管理，已成為重要課題；中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村，整合醫療、教學與生活照護資源，推動疾病預防、健康管理及終身學習。

安南醫院院長林聖哲指出，面對超高齡社會，健康照護應從疾病治療延伸至預防醫學、健康促進及全齡健康管理；雙方將結合專業優勢，推動健康教育、疾病預防與健康管理，並透過中信校園養生村學習場域，將醫療服務延伸至校園與在地社區，建立涵蓋兒童、青年至高齡者的健康支持環境。

中信科大校長鄭欽哲表示，學校委託中信樂活建置校園養生村，將持續整合教育、產業及醫療資源，推動健康照護人才培育與友善校園建設，讓健康觀念延伸至樂齡大學及國際學校，不同年齡層師生均受惠；期盼藉這次合作導入專業醫療資源，建立全齡健康照護體系，讓校園除了提供學習機會，也能支持健康管理與高齡照護。

前警政署長、中信樂活董事長陳國恩表示，面對超高齡社會的挑戰，健康照護已無法單打獨鬥，高齡照護需要跨領域專業分工，未來將打造「產、學、醫共融」的校園養生村，整合醫療、教育及產業資源，發展健康管理、預防保健、生活照護與終身學習等服務，促進長者身心健康，維持生活活力及社會參與。

雙方10月29日由鄭欽哲、林聖哲代表簽約，陳國恩到場觀禮，盼透過教育、醫療與產業分工，將專業醫療資源延伸至校園及社區，提供從兒童、青年到高齡者的健康支持，也為高齡健康照護系學生增加實務教學與產學合作機會。

校方說明，未來中信科大將透過終身學習與社會處方箋理念，促進高齡者身心健康及社會參與；安南醫院提供專業醫療判斷與健康照護資源，中信樂活則負責現場服務及實務執行。

中信校園養生村也將作為高齡健康照護系的實務教學與產學合作場域，讓學生累積專業經驗，同時結合校園、醫療與社區資源，推動樂齡生活及高齡照護。

中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供
中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供

前警政署長、中信樂活董事長陳國恩表示，面對超高齡社會的挑戰，健康照護已無法單打獨鬥，高齡照護需要跨領域專業分工。圖／中信科大提供
前警政署長、中信樂活董事長陳國恩表示，面對超高齡社會的挑戰，健康照護已無法單打獨鬥，高齡照護需要跨領域專業分工。圖／中信科大提供

中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供
中信科技大學與台南市立安南醫院簽署健康合作意向書，將結合中國信託樂活公司打造校園養生村。圖／中信科大提供

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