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瘦瘦針副作用通報63件、腸胃不適最多 食藥署要求藥商加強風險監控

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署統計，今年已接獲63件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品的不良反應通報，將要求藥商加強風險監控。聯合報系資料照
食藥署統計，今年已接獲63件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品的不良反應通報，將要求藥商加強風險監控。聯合報系資料照

近年「瘦瘦針」減重風潮盛行，不少民眾透過施打藥物控制體重，也有人在社群平台分享出國掃貨心得，不少人躍躍欲試，用藥安全問題備受關注。衛福部食藥署統計，今年已接獲63件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品的不良反應通報，其中39件用於減重、24件用於糖尿病治療，通報症狀以腸胃道不適為主，包括腹痛、惡心、嘔吐，甚至有腸阻塞、胰臟炎等較嚴重情形。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，GLP-1受體促效劑類藥品使用日益普遍，食藥署已要求藥商及醫療院所加強安全監測與不良反應通報。根據今年全國藥物不良反應通報系統資料，63件疑似不良反應案件中，除了腸胃道相關症狀，也包括低血糖、注射部位不適等情形。

劉佳萍指出，這類藥物可透過模擬腸道荷爾蒙作用，協助調節血糖、增加飽足感，並延緩胃排空，部分使用者可能出現惡心、嘔吐、腹脹等副作用。為強化用藥安全，食藥署已函請藥商提出上市後安全性研究（PASS）計畫書，並制定風險評估及管控計畫（RMP），持續追蹤藥品上市後的安全性。

劉佳萍強調，已同時蒐集國內外最新的藥品安全資訊，針對新增或確認的潛在風險進行評估，必要時採取相應管控措施。除了藥品本身的副作用，網路非法販售瘦瘦針也是主管機關查緝重點。食藥署每年均請地方衛生局加強查核GLP-1受體促效劑注射劑的流向及使用管理，避免藥品透過不法管道流入市場。

針對網路違規販售，食藥署也與Meta平台合作下架違規貼文，並透過台灣網路資訊中心協助屏蔽違法網站，同時提供網路販售違禁品相關關鍵字，供電商平台自主巡查。食藥署提醒，GLP-1受體促效劑注射劑屬於醫師處方藥，並非人人都適合，民眾應先接受醫師診察及專業評估，確認符合用藥條件後，再依處方使用，切勿自行購買、調整劑量或透過網路不明管道取得藥物。

瘦瘦針 食藥署 腸胃

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