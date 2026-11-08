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打瘦瘦針開刀前要停藥 恐增麻醉嗆入風險？台灣領頭訂亞洲安全指引

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
瘦瘦針減重蔚為風潮，醫師提醒，使用者若突然需要開刀、接受麻醉，是否應提前停藥，應由醫療團隊評估，中華民國糖尿病衛教學會正籌畫制定瘦瘦針用藥安全指引。聯合報系資料照
瘦瘦針減重蔚為風潮，醫師提醒，使用者若突然需要開刀、接受麻醉，是否應提前停藥，應由醫療團隊評估，中華民國糖尿病衛教學會正籌畫制定瘦瘦針用藥安全指引。聯合報系資料照

瘦瘦針成為近年減重與糖尿病治療熱門藥物，但使用者若突然需要開刀、接受麻醉，是否應提前停藥？中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅提醒，這類藥物可能延緩胃排空，讓食物在胃內停留較久，若手術麻醉時胃內仍有食物，恐增加胃內容物逆流、嗆入呼吸道的風險

歐弘毅說，瘦瘦針的主要好處包括體重管理、血糖控制及心血管健康等，但仍有潛在風險以及絕對禁忌族群。學會正籌畫由台灣主導、結合日韓等亞洲國家專家，制定瘦瘦針用藥安全指引，預計明年初完成討論，提供臨床醫師參考。

歐弘毅指出，瘦瘦針主要包括GLP-1受體促效劑等藥物，除了改善血糖，也能增加飽足感、協助體重控制，但延緩胃排空的作用，也可能成為手術麻醉時的潛在風險。尤其接受全身麻醉或深度鎮靜的患者，即使依規定禁食，胃內仍可能殘留食物，一旦發生逆流，可能造成吸入性肺炎等併發症。

手術前需要停藥多久？歐弘毅指出，這是臨床迫切需要釐清的問題，不同藥物、患者身體狀況及手術急迫性，都可能影響處置方式。國際間近年也陸續提出相關建議，部分指引認為多數患者可持續用藥，但高風險族群應由醫療團隊評估，採取調整飲食、麻醉方式或暫緩手術等措施。

歐弘毅說，學會約一個多月前開始討論制定安全指引，目前正盤點臨床常見問題，預計11月底完成初稿，12月底至明年1月邀集亞洲專家進行線上會議，後續希望投稿國際學術期刊，正式發表亞洲適用的用藥安全建議。

新指引不只涵蓋手術麻醉前的停藥評估，也將納入住院期間是否繼續用藥、哪些情況不適合使用、不同瘦瘦針如何轉換，以及誤打、重複施打或劑量過高時的處理方式，盼建立完整的臨床安全管理原則。

歐弘毅指出，指引將同時適用於糖尿病患者及一般減重使用者，但糖尿病患者可能因其他疾病住院，停藥後又涉及血糖控制，更需要醫療團隊共同評估，必要時由糖尿病照護團隊介入，調整治療方案。目前規畫邀請日本、韓國專家參與，也可能納入新加坡等亞洲國家，並邀集國內肥胖醫學等不同領域專家共同討論，未來也希望相關建議能逐步融入醫院病人安全及醫療品質管理。

瘦瘦針具有明確治療效益，相關副作用與風險多可透過適當管理降低，制定指引不是要讓民眾恐慌，而是讓醫病雙方知道哪些情況需要特別留意。歐弘毅提醒，正在使用瘦瘦針的民眾，若有手術、麻醉或住院需求，務必主動告知醫師藥物名稱、劑量及最近一次施打時間，切勿自行停藥，以免影響原有疾病控制。

瘦瘦針 風險 禁忌

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