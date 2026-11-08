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國漫館京都精華大學簽MOU 深化台日漫畫交流

中央社／ 台中8日電

文化部國家漫畫博物館籌備處今天與日本京都精華大學簽署「學術研究交流協定書（MOU）」。國漫館說明，未來除展覽合作，也期望借重台日雙方優勢，開展漫畫研究及人才培育工作。

簽署活動今天在國漫館園區舉辦，文化部政務次長李靜慧、國漫館籌備處主任陳靜寬、京都精華大學副校長三河香織與台日多名漫畫家代表出席。下午並將舉辦「國際漫畫創作基礎工作坊」，由日方以遠距方式在台進行漫畫創作教學，讓台灣學員透過京都精華大學GoMAP全球線上漫畫學術計畫的教學影片學習手繪技法。

李靜慧致詞時表示，要理解台灣漫畫與起源，絕對不能忽視日本的存在，要理解台灣漫畫，必須要從日本開始。簽署MOU就是這一條最短的捷徑上第一張通行證，也祝福、希望國漫館與日本京都精華大學能夠善用這一張通行證，讓彼此交流、研究典藏、教育推廣等工作都能順利地進行。

三河香織說，MOU的簽訂絕對不是終點，而是雙方交流的起點，漫畫一直以來就將世界各地的人們連結在一起，今後希望在研究及教育場域，尤其要透過年輕世代的交流合作，進一步深化台灣與日本間的夥伴情誼，相信在合作交流之下誕生的嶄新力量，將開啟兩國之間下一個世代的漫畫文化。

陳靜寬表示，國漫館籌備處與京都精華大學的合作始於2025年雙方共同舉辦的國際交流特展，先後於京都與台灣展出，累積雙方深厚的合作基礎，國漫館籌備處積極與國際接軌，將台灣漫畫推向國際，透過漫畫讓世界看到台灣。本次合作協定的簽署，除展覽合作外，也期望未來借重台日雙方的優勢，開展漫畫研究及漫畫人才培育，期待未來共同為台日漫畫寫下新篇章。

國漫館籌備處說明，京都精華大學是日本第一所設立漫畫專業的大學，深耕漫畫教育逾50年，並營運日本首座綜合性漫畫博物館「京都國際漫畫博物館」，館藏約30萬件漫畫相關資料。

國漫館 漫畫 京都

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