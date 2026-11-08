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養殖漁業放養申報擬採義務制 未報或不實無補助最快116年上路
農業部為導正目前養殖漁業申報不實的現象，研擬將目前的鼓勵申報改為義務制，並加強查核，未申報或不實申報，都將無法獲得政府的產業支持及天災補助，預計最快明年實施。
漁業署長王茂城今天告訴中央社記者，已研擬完成新版「養殖漁業放養申報作業及審查要點」草案，仍待農業部完成修正「農業天然災害救助辦法」，主要就是希望建立養殖有序機制，全面掌握養殖生產資訊。
王茂城坦言，目前對養殖漁業雖訂有放養量申報制度，但因採鼓勵性質，實際並未有效落實，不但虛報放養量，連申報魚種也與實際養殖魚種不符（例如鱸魚變石斑魚），造成政府無法確實掌握真實放養數量，除了產銷易失衡，也不利政府有效協助行銷，一旦遇天災，較難精確估算補助金額，影響補助的公平性。
王茂城說，研擬的新版「養殖漁業放養申報作業及審查要點」草案，將申報改為義務制，政府也將加強查核，若未申報或申報不實，將不適用政府所有產業支持措施，且遇天災時，無法享有政府提供的補助。
王茂城說，8月已與地方政府完成研商，仍待「農業天然災害救助辦法」修正完成，預計116年實施。
農業部日前在立法院提出的書面報告，提到推動養殖產業計畫性生產，透過合作生產獎勵等措施，促進種苗、生產、加工及運銷等業者建立合作生產模式，依市場需求安排養殖規格及產量，降低產銷失衡及價格風險，提升經營收益。
農業部統計，115年辦理吳郭魚、鱸魚及石斑魚等大宗養殖魚種計畫性生產示範計畫，至8月已完成合作生產合約1180公噸。
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