哪一道台南小吃最令人「傷心」？ 醫揭揭護心關鍵50歲後防三高

台南美食種類多元豐富也令人難以抗拒，但哪一道最讓人「傷心」？郭綜合醫院院長劉秉彥指出，真正傷害心血管的不是單一道小吃，而是長期高油、高鹽、高糖，加上缺乏運動的生活習慣，「健康不是放棄美食，而是學會聰明地選擇。」

劉秉彥分析，牛肉湯富含蛋白質及鐵質，選擇瘦肉、少喝高鈉湯汁並搭配蔬菜，仍可納入均衡飲食；米糕以糯米搭配肉燥，容易攝取過多精製澱粉、油脂及鈉，糖尿病與代謝症候群患者應控制份量；珍珠奶茶則有添加糖及熱量偏高問題，長期飲用恐增加體重及血糖異常風險。

他提醒，高血壓、高血糖、高血脂等三高初期往往沒有明顯症狀，不少民眾直到健康檢查，甚至發生心肌梗塞或中風才察覺，其中，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）俗稱壞膽固醇，長期偏高容易在血管壁形成斑塊，增加血管狹窄及心血管疾病風險。

此外，遺傳性脂蛋白(a)也是容易被忽略的危險因子，即使壞膽固醇數值不高，Lp(a)明顯升高仍可能增加心血管疾病及主動脈瓣狹窄風險，建議成年人一生至少檢測一次。

劉秉彥建議，民眾50歲之後應定期檢查血壓、血糖及血脂，減少含糖飲料、鹽分與飽和脂肪攝取，多吃蔬果、全穀類，每周累積至少150分鐘中等強度運動，並維持適當體重、不吸菸及充足睡眠，享受美食，也要顧好血糖與血管健康。