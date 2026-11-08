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女性常疲倦、失眠別只怪更年期 醫：小心貧血、甲狀腺異常等問題

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，進入更年期前期，更應留意骨骼健康、肌肉量及代謝變化，而非等到身體出現明顯問題才開始調整。圖／123RF
醫師提醒，進入更年期前期，更應留意骨骼健康、肌肉量及代謝變化，而非等到身體出現明顯問題才開始調整。圖／123RF

女性經常感到疲倦、睡不好，甚至出現體重變化、肌肉痠痛等症狀，許多人以為只是工作壓力大，或認為年紀到了、更年期將至，忍一下就好了。醫師提醒，這些症狀可能與荷爾蒙變化有關，也可能是貧血、甲狀腺功能異常、代謝問題等疾病警訊，若持續影響生活，應及早就醫找出原因。

台灣女性平均壽命逐年延長，根據內政部統計，2025年女性平均壽命已達84.75歲，但活得久不代表活得健康。一項分析台灣更年期諮詢專線資料的研究發現，在2萬882名40至89歲女性諮詢者中，66.5%反映疲倦、59.6%有失眠困擾，顯示中高齡女性的身心健康問題不容忽視。

吾青診所創辦人、婦產科醫師林思宏表示，女性從產後、重返職場到更年期前期，身體會經歷不同程度的變化，疲倦、淺眠、體重增加或反覆疼痛，可能同時受到生活作息、心理壓力、荷爾蒙及其他疾病影響，不能單憑年齡判斷是否進入更年期。

世界衛生組織指出，女性自然停經年齡多介於45至55歲，更年期過渡階段可能持續數年。林思宏說，若出現長期失眠、明顯月經異常、持續疼痛等情況，應由醫師依病史及個人風險評估，必要時安排進一步檢查，避免延誤治療。

長壽醫學、婦產科醫師鄭博仁指出，女性健康照護不應只關注懷孕及生產，產後同樣面臨睡眠不足、營養需求增加、代謝變化及身體功能恢復等挑戰。傳統觀念認為坐完月子（第四孕期）就結束了產期，醫學界與婦產科提倡「第五孕期」概念，強調產後健康管理應持續延伸，協助女性恢復體力，並為未來健康打下基礎。

鄭博仁建議，女性約從35至40歲起，就應逐步建立規律運動、均衡飲食、充足睡眠及肌力訓練等習慣，尤其進入更年期前期，更應留意骨骼健康、肌肉量及代謝變化，而非等到身體出現明顯問題才開始調整。

國健署自2025年起提供符合資格的產婦兩次公費產後健康照護，涵蓋生理、心理、孕產期疾病及生活型態等評估，讓產後照護兼顧嬰兒與母親健康。林思宏表示，產後重返職場的女性若長期疲倦，應評估睡眠、哺乳、飲食及用藥情況，再視需要檢查貧血、甲狀腺及血糖等問題。若合併失眠、疼痛或骨盆底功能障礙，也應透過相關專科協助，找出真正原因。

失眠 更年期 女性

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