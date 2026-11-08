全球最佳行李運送？輸送帶金屬板掀起脫軌、大量垃圾暴露 桃機回應了

桃園國際機場接連2年榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」首獎，但昨日被直擊行李轉盤發生嚴重故障事件，輸送帶金屬板當場掀起並脫軌，導致設備停擺，掀起的輸送帶下還露出大量垃圾及汙垢。對此，桃機公司表示，初步調查是因行李綁帶脫落，捲入行李轉盤輸送軌道導致，已於1小時內修復並恢復正常運作。

桃園國際機場連續於2025、2026榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」首獎，未料，昨（7日）卻有旅客直擊，桃機第1航廈行李轉盤嚴重故障，輸送帶金屬板當場掀起並脫軌，導致設備停擺，且掀起的輸送帶下甚至暴露大量垃圾及汙垢，不僅讓現場等候旅客錯愕，外界也質疑「全球最佳行李運送機場」的表現竟是如此。

對此，桃機公司表示，昨日晚間桃園機場第一航廈入境1號行李轉盤發生行李綁帶捲入短暫異常，機場公司於當日17時7分獲報後立即搶修並採取因應機制，移動相關航班行李至其他轉盤，確保旅客行李提領作業持續進行。

機場公司指出，初步調查異常原因，為旅客行李綁帶脫落，捲入入境行李轉盤輸送軌道造成托盤脫軌暫停使用。機場公司於1小時內完成修復並恢復正常運作。

機場公司再次提醒，旅客準備行李的四不原則，包含不讓行李保護套/保護膜鬆脫、不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落，共同維護行李輸送作業運作順暢。