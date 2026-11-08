從交流升級國際組織領導 台灣藥師接任亞洲藥學會長

台灣藥師張豫立將接任亞洲藥學會長，明年1月正式上任，藥師公會全聯會表示，這象徵台灣藥界國際影響力持續提升。從友誼交流、文化展演到國際組織領導，在國際留下鮮明印記。

藥師公會全聯會今天透過新聞稿分享，理事長林憶君率領台灣藥師代表團參與2026年亞洲藥學會（FAPA）年會，於6日晚間在泰國曼谷舉辦「台灣之夜」，林憶君代表台灣藥界，歡迎來自16個國家藥界領袖及姊妹會代表共襄盛舉，讓台灣成為這屆年會國際交流的重要橋梁。

林憶君致詞時表示，國際交流不只是簽署合作協議，更重要的是建立長久的信任。各國藥師雖然語言、文化不同，卻有著守護民眾健康的共同使命。她特別感謝各國姊妹會及國際藥界好友長期支持台灣藥師。

「我們走出台灣，不只是為了看見世界，更是要讓世界看見台灣。」林憶君強調，期盼透過台灣之夜，讓國際友人認識台灣藥師的專業實力，更感受到台灣藥界的團結與熱情。值得關注的是，來自台灣的藥師張豫立將接任2027至2030年FAPA會長。

張豫立將於明年1月正式上任，林憶君表示，從國際交流、專業合作到參與國際組織領導，台灣藥師持續以實際行動深化與亞洲各國的連結，未來全聯會將持續拓展國際合作，讓台灣藥師的經驗與聲音，在國際藥學舞台發揮更大影響力。

林憶君表示，一場國際會議或許只有短短幾天，但真誠建立的友誼可以延續多年。這次台灣之夜不僅是一場晚宴，更是台灣藥界與國際夥伴深化情誼的重要時刻，也期待未來持續與各國藥界攜手同行，讓國際友誼轉化為更多實質合作成果。

過去台灣藥師也有人曾擔任過FAPA會長，是台北市藥師公會前理事長王文甫，2015至2018年擔任會長，卸任後仍持續透過FAPA基金會投入國際藥事合作，將台灣的藥事服務經驗與亞洲各國分享。