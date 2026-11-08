左耳聽損仍考上台大醫學系 20歲小耳症青年拉琴追夢

先天左耳發育不全、聽力受損，20歲的蕭宇鴻從小飽受異樣眼光，甚至因聽不清楚老師說話，被誤認為上課不專心，但他沒有因此放棄夢想，不僅考上台灣大學醫學系，更苦練小提琴十多年，今天在羅慧夫顱顏基金會頒獎典禮上，以琴聲鼓勵其他顱顏孩子勇敢追夢。

羅慧夫顱顏基金會今天在台大醫院國際會議中心舉辦第25屆「得福青年獎助學金」北部地區頒獎典禮，表揚在學業、藝術及其他領域表現傑出的顱顏青年。獎助學金自2002年開辦至今，累計已有3619人次獲獎，今年全台共有212名顱顏青年獲得「得福青年獎助學金」，總獎金達179萬5000元。

「小耳症雖然限制了我的左側聽力，但也讓我更用力去感受右側的世界。」就讀台大醫學系二年級的蕭宇鴻，出生時患有左側小耳症，左耳聽力受損。求學過程中，他曾因耳朵外觀與眾不同而遭受異樣眼光，但憑藉努力，自建國中學科學班畢業考上台大醫學系，立志成為外科醫師。

另一名14歲唇顎裂少女簡婕，國小六年級時確診輕微亞斯伯格症，過去因不擅長察覺他人情緒，面對人群時常感到恐懼，甚至一度不喜歡上學。從偏鄉小學只有兩名同學，到國中住校後必須與二十多名同儕相處，對她而言都是挑戰。在母親陪伴及基金會活動支持下，漸走出自己的世界，更在夏令營擔任小組長，帶領其他顱顏孩子參與活動。

19歲的鄭語萱同樣患有單側小耳症，目前就讀國立台北藝術大學一年級。她從小熱愛繪畫，多次在全國學生美術比賽獲獎，今年獲得特殊才藝獎學金。與部分因外貌差異而缺乏自信的患者不同，她習慣綁起長髮，自在露出與眾不同的小耳朵，認為外貌差異不需要刻意隱藏。

羅慧夫顱顏基金會的「得福青年獎助學金」已邁入第24年，資料統計，今年212名獲獎者中，大專組70人最多，其次為國中組48人、高中職組44人、碩博士組16人，另有特殊才藝獎22人及助學金12人。特殊才藝獲獎人數從2021年的8人增加至今年22人，顯示顱顏青年在藝術、體育等多元領域持續展現才能。

羅慧夫顱顏基金會董事翁芬華表示，顱顏孩子除了面對先天疾病，也可能承受外貌差異帶來的人際壓力。基金會除提供獎助學金，也針對經濟弱勢家庭提供課後才藝補助，希望讓孩子不因先天條件受限，能在彼此支持下勇敢追尋人生目標。