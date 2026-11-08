日本退稅新制上路 記者實測機台操作不到30秒

日本退稅新制11月1日上路，根據記者實地從日本神戶機場返台經驗，購買免稅品時仍需告知店員要免稅並出示護照，返台在出境查驗前操作退稅機台，不到30秒即完成退稅手續。

日本購物退稅大洗牌！11月起改採「先付後退」新制：店裡結帳先付含稅價，離境時到機場機台刷護照，綠燈5秒輕鬆 pass、紅燈才需開箱查驗，完成後才能進行行李托運。

根據記者11月實際購買免稅品，從日本神戶機場返台使用退稅機台經驗，實際使用上並未有太大問題，不論離境時到機場機台刷護照、日本入關後操作退現金機台等，實際操作時間都在30秒以內完成。

根據記者經驗，11月起不論購買藥妝品、GU、UNIQLO、電器等，在結帳時都需出示護照並告知店員要使用免稅，僅在百貨公司購物時不需先行出示護照，而是統一將各樓層的購買發票帶去專屬的退稅櫃台辦理退稅。

購物時全都會先以含稅價格結帳，店員皆會提醒要完成退稅須掃描發票上的QRcode，註冊各家配合的退稅公司帳號或下載APP，而部分店家有採用當場退現金模式，但需出示購買人的信用卡進行擔保，確保商品有被帶出日本。

依照記者經驗，註冊退稅公司帳號時，部分退稅公司在綁定信用卡環節會試刷1美元，這時會需要出示認證碼，建議旅客要確保在日本時手機仍可以收簡訊，或者要改用銀行APP收取認證碼。

由於很多旅客購買免稅物品時都會出示優惠券，不過這次記者遇到部分店家原本提供的優惠券因新的退稅制度導致無法使用；藥妝店因先前使用免稅袋子尚未用完，因此仍會把商品全裝進免稅袋裡封口等。

知名旅遊部落客林氏璧說，由於日本退稅新制11月才剛上路，部分系統更新並未完善，才會導致部分優惠券無法使用，但後續系統、優惠券條碼更新後，應該就可以順利使用。他也曾遇到有旅客分享，明明購買免稅物品但到機場時卻發現系統尚未即時更新的狀況。

此外，林氏璧表示，近期民眾討論退稅公司會要求旅客輸入信用卡安全碼部分，他則建議擔心的旅客可以先暫時不要綁定信用卡，選擇至機場退現金，若不成功返台後再綁信用卡退稅應該也是來得及。

林氏璧在粉絲專頁日本自助旅遊中毒者中提醒，目前日本主要有4家退稅公司，部分退稅公司要求旅客必須在日本有實際消費後，才能註冊帳號，而各家退稅公司與店家收取的退稅手續費都不同，旅客可以多加比較。

旅遊達人943提醒，建議旅客可以準備可托運的折疊收納袋，把免稅商品集中裝在裡面，因為如果海關系統抽查需要實體核對，直接拉開折疊袋就能檢查，不必在機場大廳打開大行李箱翻找，驗完過關後，即可直接整袋托運或放入行李箱內。

943表示，至於出境時間的安排，一般自由行旅客維持提早2.5至3小時抵達機場，如果是如果購買單價極高的精品，海關抽查的機率較高，建議多預留一些時間。