立冬後手腳冰冷？醫：小心穿錯衣服冰冷持續 這「三處」保暖才是關鍵

立冬剛過，時序已進入冬季，許多人開始拿出厚外套、圍巾及保暖衣物，但明明身上穿得很暖，手指、腳趾卻還是冰冷，甚至出現肩頸僵硬、腰部緊繃等不適。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，冬季保暖不是穿得愈厚愈好，而是要懂得保護身體容易散失熱量的部位，尤其頸部、腹部與腰部，以及腳踝。如果保暖方式不正確，身體長時間處於低溫環境，可能影響末梢血液循環，讓手腳冰冷及肌肉緊繃的情況更加明顯。

徐瑋憶說，冬天氣溫下降，人體會透過血管收縮減少皮膚表面熱量散失，因此手腳等末梢部位容易感到冰冷。若民眾只注意穿厚外套，卻忽略頸部、腹部及下肢保暖，容易在冷風中持續流失熱量。

首先是頸部。頸部長時間暴露在冷風，容易讓肩頸肌肉因低溫而緊繃，尤其經常使用電腦、低頭滑手機的上班族，原本就肩頸僵硬，天氣轉冷時會更加明顯。建議外出時搭配圍巾、高領衣物，避免頸部直接吹到冷風。

其次是腹部與腰部。腹部是身體重要的軀幹區域，冬天穿著過短的上衣、低腰褲，或長時間讓腰腹暴露在冷風中，都可能讓人感到不舒服。尤其女性生理期前後，如果容易有下腹悶脹或腰部不適，更應注意衣物保暖，避免長時間穿著過薄的衣物。

第三個容易被忽略的就是腳踝。許多年輕人冬天仍習慣穿短襪、九分褲，甚至讓腳踝直接暴露在外。腳部位於身體末端，當環境溫度下降時，末梢血管容易收縮，因此可以選擇適當長度的襪子及保暖鞋款，減少冷風直接刺激。

徐瑋憶提醒，冬天穿衣服最重要的是保暖與透氣兼顧，建議採取洋蔥式穿法，利用內層、中層及外層衣物調整體溫。內層可以選擇吸濕排汗的材質，避免流汗後衣服濕黏在皮膚上，反而讓身體散失熱量；中層以毛衣、刷毛衣物等具有保暖效果的材質為主；外層則選擇能夠防風的外套，減少冷空氣直接接觸身體。

由於，台灣冬天早晚溫差大，早上出門時穿得太厚，中午活動後大量流汗，到了傍晚又吹到冷風，反而容易讓身體忽冷忽熱。因此，衣物最好能夠方便穿脫，依照活動量及環境溫度調整，不需要從早到晚都穿著厚重衣物。

另外，年長者及長時間待在冷氣房的上班族，也要特別注意保暖。長者對環境溫度變化的感受可能較不敏銳，不能只憑自己是否覺得冷來決定穿著。

不少民眾到冬天就手腳冰冷，認為自己天生就是寒性體質。徐瑋憶表示，手腳冰冷除了可能與個人體質及末梢血管收縮有關，也可能受到久坐、缺乏運動、睡眠不足及飲食不均衡等因素影響。如上班族長時間坐在辦公桌前，腿部肌肉活動不足，容易感覺下肢沉重、冰冷。建議每隔一段時間起身走動，活動腳踝、伸展小腿，或透過踮腳尖、腳跟抬起等簡單動作，增加腿部肌肉活動。

平時也可以透過溫水泡腳，讓足部感到溫暖，水溫以溫熱、不燙手為原則，約攝氏38至40度，每次10至15分鐘即可。但糖尿病患者、周邊神經感覺較差或有血液循環疾病的人，泡腳前應先諮詢醫師，避免因感覺遲鈍造成燙傷。

除了穿著，徐瑋憶建議，立冬後應逐漸調整生活作息，避免熬夜及過度疲勞。飲食應適度攝取蛋白質、全穀類、蔬菜及含鐵食物，維持均衡營養，不需要為了保暖而大量食用麻油、薑母鴨或高熱量補品。

另外，冬天許多人因為怕冷而減少外出，反而降低活動量。建議選擇氣溫較舒適的時段進行散步、快走或伸展運動，透過規律活動維持肌肉功能及心血管健康。

徐瑋憶提醒，立冬養生不只是增加衣物，更重要的是了解身體的保暖需求。若手腳冰冷情況長期存在，甚至伴隨手指變色、麻木、疼痛、單側肢體冰冷或傷口不易癒合，就不能單純歸因於體質，應就醫評估是否有貧血、甲狀腺功能異常或周邊血管疾病等問題。掌握正確穿衣方式、維持活動量及規律作息，才能讓身體更平順地適應冬季氣候變化。