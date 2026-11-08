入秋最強冷空氣今晚報到 氣象署：全台有感降溫北部、宜蘭降10度以上

入秋最強冷空氣今晚報到，全台都有感降溫。中央氣象署預報員王品翔上午指出，今晚起東北季風增強，這波比較強，是入秋來最有感的一波，一直影響到周三，主要反應在溫度，北部及宜蘭涼意明顯，降幅達10度或10度以上，中南部也有感降溫。

王品翔表示，今天各地天氣多雲到晴為主，白天高溫約27、28度，中南部可達30度以上。隨著今晚起東北季風增強，北部明天高溫只剩21、22度，明天晚到後天清晨，低溫只剩17、18度，較今天降幅至少達10度以上，北部及宜蘭降溫相當有感。

至於其他地區包括中南部、花東，高溫也只剩27、25度，夜晚清晨低溫約20度，甚至不排除降到18度，中南部也能感受入秋以來的涼意。周四之後東北季風減弱，整體氣溫會慢慢回升，北部高溫約27度，其他地區在28-30度。

降雨趨勢方面，王品翔表示，9日到11日受較強東北季風影響，北東有雨、北北基易大雨。今天東北季風白天偏弱晚上增強，桃園以北零星雨。明天到周三受東北季風影響，北部、東半部及恆春半島局部雨，明天大台北、東北部局部大雨。至於周四到周六東北季風減弱，雙北零星雨、東半部局部雨。

此外，王品翔說，第31號颱風查帕卡在關島西北方海面，未來偏西北西進行，明日逐漸大迴轉、向東北東遠離，對台灣天氣沒有影響。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供