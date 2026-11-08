快訊

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

高雄鳥松鐵皮工廠火警全面燃燒屋頂燒塌 屋主17歲和19歲兒葬生火窟

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

聽新聞
0:00 / 0:00

非本國籍遊艇來台原則修正 增列所有人地址在大陸者不得申請

中央社／ 台北8日電

交通部航港局公告修正「非本國籍遊艇申請來台特許期限審核原則」，其中增列所有人登記地址位於大陸地區者，並不適用該原則，無法申請來台。

因應非本國籍遊艇申請來台的實務需求，交通部航港局日前公告修正「非本國籍遊艇申請來台特許期限審核原則」。

航港局表示，這次修正主要原因是希望在審查非本國籍遊艇來台特許申請文件及核定特許期限時有一致作法。

航港局指出，修正重點包含明列申請應備文件、明確期限計算方式，並特別明列專案許可事由及佐證文件，遊艇有維修或正辦理船籍轉入我國籍等情形者，得申請專案展延。

此外，根據修正規定內容，針對陸籍遊艇，增列所有人登記地址位於大陸者。換言之，不僅大陸籍遊艇與由大陸地區直航的遊艇禁止來台，陸資所屬的遊艇也都禁止申請來台。

在申請文件上，根據修正規定要求須檢附遊艇所有人、船長或駕駛身分證明文件、遊艇證書或船舶國籍證書、駕駛遊艇能力證明文件或操作人員適任證書、乘員名單、航行計畫與其他證明文件。

航港局指出，來台期限部分，每年第一次特許期限以6個月為限，但考量實際情形及個案進度不一等，因此放寬有特殊原因者可提專案許可，不訂定一致的固定期限。

航港局表示，除經許可外，非中華民國船舶，不得在政府公告為國際商港以外的其他港灣口岸停泊，若違反者可由航政機關處船舶所有人、遊艇駕駛新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得命其立即離港。

國籍 遊艇 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網傳越南生來台即享補助 教部澄清：獎學金有審查程序

台菲更新直聘備忘錄 旅宿業可引進外國技術人力

護品質 醫改會：單次醫材禁重消不應再延

她欠稅1,500萬元被限制出境 用這招可暫時解禁出國

相關新聞

立冬後手腳冰冷？醫：小心穿錯衣服冰冷持續 這「三處」保暖才是關鍵

立冬剛過，時序已進入冬季，許多人開始拿出厚外套、圍巾及保暖衣物，但明明身上穿得很暖，手指、腳趾卻還是冰冷，甚至出現肩頸僵硬、腰部緊繃等不適。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，冬季保暖不是穿得愈厚愈好，而是要懂得保護身體容易散失熱量的部位，尤其頸部、腹部與腰部，以及腳踝。如果保暖方式不正確，身體長時間處於低溫環境，可能影響末梢血液循環，讓手腳冰冷及肌肉緊繃的情況更加明顯。

入秋最強冷空氣今晚報到 氣象署：全台有感降溫北部、宜蘭降10度以上

入秋最強冷空氣今晚報到，全台都有感降溫。中央氣象署預報員王品翔上午指出，今晚起東北季風增強，這波比較強，是入秋來最有感的一波，一直影響到周三，主要反應在溫度，北部及宜蘭涼意明顯，降幅達10度或10度以上，中南部也有感降溫。

今高溫28到30度明起氣溫滑溜梯 粉專：周二清晨北部15度

外套準備好。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，入秋較強冷空氣周一報到。今天各地晴朗，溫暖舒適可達28-30度，但周一開始，東北季風增強，這波東北季風帶來的冷空氣較多，北部、宜蘭轉為濕涼冷，氣溫一路下探，周二清晨將是最有感的時刻，北部有機會降到15到16度。

入秋最強冷空氣報到 粉專：明晚到周三晨最冷低溫15度

外套準備好，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，入秋以來最強冷空氣明起報到。本周前段，北方大陸偏冷氣團南下，台灣氣溫滑溜梯。

東北季風明增強周二晨北台低溫15度 吳德榮：查帕卡明增為中颱大迴轉

把握今天好天氣，北台明天又要轉雨變涼了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，…

小小乘客風險大！圖解兒童交通事故 機車載童占大宗

台灣社會面對少子女化與人口結構轉變挑戰，但每年卻仍有上萬名兒童因為交通事故受有死傷。民團認為，近年來兒少交通傷亡數字降不下來，主因在於十二歲以下兒童搭乘機車常發生事故，建議交通部應積極發展家長負載孩童指引外，針對機車座椅規範標準也應儘速落實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。