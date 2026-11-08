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COP31將登場 環境部同步啟動論壇掌握資訊

中央社／ 台北8日電

COP31將於明天正式登場。環境部表示，大會期間將啟動系列論壇，除掌握即時資訊，也會將國際氣候議題實質轉化為國內政策與產業轉型契機。

2026年第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP31）將於11月9日至20日在土耳其安塔利亞舉行。

環境部表示，COP31以「從承諾走向落實」為核心，提出2035年量化目標，包括全球電氣化比例達35%，全球廢棄物產生量的成長幅度減半，建築部門能源消耗密集度至少降低25%等。

環境部在COP31期間啟動「氣候脈動．台灣同行」系列論壇，將國際氣候議題實質轉化為國內政策與產業轉型契機，邀請國內外產官學研代表進行對話；同時為掌握即時資訊，每場論壇開場均特別安排「COP31現場快報」單元。

環境部說明，系列論壇包含3大面向。首先，在政策與產業對接方面，深入探討空污減排與健康共利治理、國土綠蔭與都市林韌性、循環經濟零廢棄模式、國際碳定價趨勢及永續金融融資路徑。

另外，在前瞻科技與國際市場領域，特別由環境部長彭啓明親自主持「AI for Climate, Climate for AI」論壇，並舉辦「歐亞碳移除策略」論壇與「巴黎協定Article 6全球碳市場」專題對談。

在社會轉型與世代傳承方面，論壇聚焦公正轉型與跨世代公眾參與，並特別推出「氣候世代的接力賽：台灣青世代的氣候發聲與圓夢行動」主題場次，由青年海外圓夢代表分享國際倡議經驗，展現台灣青年的氣候行動力。

土耳其 廢棄物 環境部

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