COP31將登場 環境部同步啟動論壇掌握資訊

先天左耳發育不全、聽力受損，20歲的蕭宇鴻從小飽受異樣眼光，甚至因聽不清楚老師說話，被誤認為上課不專心，但他沒有因此放棄夢想，不僅考上台灣大學醫學系，更苦練小提琴十多年，今天在羅慧夫顱顏基金會頒獎典禮上，以琴聲鼓勵其他顱顏孩子勇敢追夢。

2026-11-08 11:42