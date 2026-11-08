入秋最強冷空氣報到 粉專：明晚到周三晨最冷低溫15度

外套準備好，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，入秋以來最強冷空氣明起報到。本周前段，北方大陸偏冷氣團南下，台灣氣溫滑溜梯。

「林老師氣象站」表示，周一晚起至周三清晨，較強東北季風南侵，尤其是迎風面中部以北、東北部及花蓮以北地區溫度明顯下滑。目前評估周二清晨是最冷時刻，低溫下探至16至17度機會愈來愈高，沿海空曠及近山區遇低溫還會再多下降個1至2度；就連南部及台東地區溫度也會略為下降。

根據中央氣象署今晨最新低溫預測，中部以北、宜蘭及花蓮地區18至21度之間，南部及台東地區低溫在20至21度，澎湖地區22度，金門及馬祖地區低溫也只有17至19度之間。

「林老師氣象站」指出，此波冷空氣特徵先濕冷、後轉乾冷。明天降雨最多，大台北地區及東北部雨勢比較明顯，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部降雨。周二、周三水氣開始減少，由濕冷轉向乾冷，剩下桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，台東及恆春半島雨勢也會變得更加零星，新竹以南多雲到晴。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。