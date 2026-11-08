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東北季風明增強周二晨北台低溫15度 吳德榮：查帕卡明增為中颱大迴轉
把握今天好天氣，北台明天又要轉雨變涼了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，白天熱、早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。
今各地區氣溫如下：北部20至30度、中部21至34度、南部22至34度及東部20至31度。
吳德榮指出，明天上午起至周二東北季風再增強，明日桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，周二大台北、東半部仍有局部短暫雨；冷空氣比前波強、天氣更涼，周二晨北台灣將出現15度左右的平地最低氣溫。
吳德榮說，周三至周五東北季風漸減弱，迎風面雲量仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。周六天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。
此外，吳德榮表示，最新(8日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號輕颱「查帕卡」在關島西北方海面，偏西北西進行，明日增強為中颱。並逐漸大迴轉、向東北東遠離，對台無威脅。最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「查帕卡」的系集平均路徑亦呈現大迴轉的特徵，各別成員(細彩色線)分布在兩側，顯示其不確定性。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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