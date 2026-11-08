凌晨05時07分花蓮近海規模3.7地震 台東長濱震度2級

「第七十九屆醫師節慶祝大會」昨天舉行，總統賴清德出席並頒發終身醫療貢獻獎給他的恩師、成大醫學院前院長、健康台灣委員會副召集人陳志鴻，肯定其在心臟內科、醫學教育及偏鄉醫療的貢獻。由於年底「九合一選舉」將至，賴總統也請在場醫界前輩一定要去投票。醫師公會理事長陳相國則高喊：「讓雙北順起來、台灣順起來」。

2026-11-08 00:00