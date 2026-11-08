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凌晨05時07分花蓮近海規模3.7地震 台東長濱震度2級
2026年11月8日凌晨5時07分，花蓮縣近海發生規模3.7地震。這起地震震源深度約30.6公里，屬於淺層地震，震央位於花蓮縣政府南方約48.3公里的海域。根據中央氣象署資料，震波波及花蓮縣與台東縣部分地區，最大震度出現在台東縣長濱，達2級。
最大震度2級地區:台東縣
台東縣長濱地區感受到的震度為2級，屬於輕震，大多數民眾可感覺到搖晃，電燈與懸掛物輕微搖動，靜止汽車也可能出現輕微晃動。
最大震度1級地區:花蓮縣
花蓮縣部分地區感受到1級微震，僅在靜止狀態時有輕微搖晃感受，對日常生活影響不大。
此次地震規模較小，震度皆未達3級以上，未造成明顯災害及安全威脅。仍提醒民眾平時應熟悉防震守則，地震發生時保持鎮定，儘速尋找掩護，避開窗戶及懸吊物，並注意後續可能發生的餘震。
地震安全宣導：
- 地震時，室內保持「趴下、掩護、穩住」，勿慌張逃跑。
- 室外應站在空曠處，遠離建築物與電線桿。
- 開車時避免緊急煞車，慢慢將車輛停靠路邊。
- 地震後檢查自身與家人安全，避免使用電梯，聽從官方指示。
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