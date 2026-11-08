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凌晨05時07分花蓮近海規模3.7地震 台東長濱震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
11/08-05:07花蓮縣近海發生規模3.7有感地震
11/08-05:07花蓮縣近海發生規模3.7有感地震

2026年11月8日凌晨5時07分，花蓮縣近海發生規模3.7地震。這起地震震源深度約30.6公里，屬於淺層地震，震央位於花蓮縣政府南方約48.3公里的海域。根據中央氣象署資料，震波波及花蓮縣與台東縣部分地區，最大震度出現在台東縣長濱，達2級。

最大震度2級地區:台東縣

台東縣長濱地區感受到的震度為2級，屬於輕震，大多數民眾可感覺到搖晃，電燈與懸掛物輕微搖動，靜止汽車也可能出現輕微晃動。

最大震度1級地區:花蓮縣

花蓮縣部分地區感受到1級微震，僅在靜止狀態時有輕微搖晃感受，對日常生活影響不大。

此次地震規模較小，震度皆未達3級以上，未造成明顯災害及安全威脅。仍提醒民眾平時應熟悉防震守則，地震發生時保持鎮定，儘速尋找掩護，避開窗戶及懸吊物，並注意後續可能發生的餘震。

地震安全宣導：

  • 地震時，室內保持「趴下、掩護、穩住」，勿慌張逃跑。

  • 室外應站在空曠處，遠離建築物與電線桿。

  • 開車時避免緊急煞車，慢慢將車輛停靠路邊。

  • 地震後檢查自身與家人安全，避免使用電梯，聽從官方指示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

台東 花蓮 地震

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