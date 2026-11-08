台壽祖孫三代健走 15年累積44萬公里

台灣人壽「祖孫三代健走」昨天於台北市立動物園跨世代同行，兩千名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。十五年來祖孫三代健走累積邁出四十四萬公里綠色足跡，相當繞台灣四○五圈。

祖孫三代健走連續四年在台北市立動物園登場，台北市副市長張溫德連三年參與，肯定台灣人壽健走結合健康、生態與永續，鼓勵大家共同參與透過健走累積家庭美好回憶；國健署副署長魏璽倫也大讚台灣人壽健康企業實至名歸，強調健走是最不花錢且最有效的運動，高喊「祖孫一起走、健康更長久」。

台灣人壽副董事長許東敏表示，健康是國人最重要的資產。許東敏說，祖孫三代健走用「家」在一起力量，線上線下TeamWalk，讓健康促進跨代永續。

昨天活動中信兄弟棒球隊球星游竣宥、陳冠穎，中信飛牡蠣電競選手楊立楷、邱長恩，台中台壽霸龍成棒球員廖奕凱、林雨力多位體育公益大使跨界參與，力挺健康生態永續同行。

今年健走特別打造台灣人壽「動物行為學院」專場，能近距離觀察動物的行為奧秘，大小朋友熱烈提問宛如生態小學堂；也融入極危動物非洲野驢生態教育，讓民眾健走亦能理解動物保育的重要性。

「祖孫三代健走」每年攜手公益夥伴同行，今年「一九一九中華基督教救助協會」陪讀班、「新北市智障者家長協會」及「文山老人服務中心」約一六○位爺奶及弱勢兒少共襄盛舉。現場另有「防詐特攻隊」、「健康樂活管家二點○」等活動，提升民眾識詐阻詐力以及家庭照護諮詢服務。