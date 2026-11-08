醫療報導獎 本報獲平面組特優

「第七十九屆醫師節慶祝大會」昨天舉行，總統賴清德出席並頒發終身醫療貢獻獎給他的恩師、成大醫學院前院長、健康台灣委員會副召集人陳志鴻，肯定其在心臟內科、醫學教育及偏鄉醫療的貢獻。由於年底「九合一選舉」將至，賴總統也請在場醫界前輩一定要去投票。醫師公會理事長陳相國則高喊：「讓雙北順起來、台灣順起來」。

昨天同步頒發資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎，表揚六位行醫滿七十年以上醫師、二一四二位行醫滿四十至六十五年的資深醫師、廿位醫療典範獎得主及十九位醫療貢獻獎得主。聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」報導，獲台灣醫療報導獎平面組特優。

賴清德感謝全國醫師不畏艱難，在各地守護國人健康。國人平均壽命持續增加，但不健康餘命約占總壽命一成，約有八年的時間可能臥病在床、使用輪椅或需要他人照顧。

賴清德說，明年健保總額增加至一兆八十二億元，將用於提高兒童重症照護經費、困難手術給付點數及醫療院所診察費。他也呼籲醫療院所點值調升，應優先替員工加薪、更新設備。

衛福部長石崇良則表示，老人福利法修法涉及每年約四百億元支出，但政府仍有癌症新藥及罕藥基金、護理人員夜班津貼、住院整合照護及弱勢家庭補助等政策需要資源，妥善運用經費才能照顧更多民眾，改善醫療環境並留住醫療人才。

聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」報導，獲一一五年台灣醫療報導獎平面組特優，報導參與者包括元氣中心記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真、林琮恩。由李樹人代表，由石崇良手中接下獎項。

李樹人表示，台灣人口老化，三高等慢性病患逾六百萬人，衛福部推動「大家醫計畫」，透過以病人為中心醫療照護模式，守護國人健康，基層診所醫師是國人健康第一線守護者，元氣中心專訪健保署長陳亮妤，並深入採訪五名診所醫師，由他們分享擔任「社區健康守門員」的甘苦經歷。