聽新聞
0:00 / 0:00

醫療報導獎 本報獲平面組特優

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
醫師公會全聯會昨天舉行醫師節慶祝大會並頒發醫療報導獎，聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」獲平面類特優，由記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真、林琮恩等領獎。記者邱德祥／攝影
醫師公會全聯會昨天舉行醫師節慶祝大會並頒發醫療報導獎，聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」獲平面類特優，由記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真、林琮恩等領獎。記者邱德祥／攝影

「第七十九屆醫師節慶祝大會」昨天舉行，總統賴清德出席並頒發終身醫療貢獻獎給他的恩師、成大醫學院前院長、健康台灣委員會副召集人陳志鴻，肯定其在心臟內科、醫學教育及偏鄉醫療的貢獻。由於年底「九合一選舉」將至，賴總統也請在場醫界前輩一定要去投票。醫師公會理事長陳相國則高喊：「讓雙北順起來、台灣順起來」。

昨天同步頒發資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎，表揚六位行醫滿七十年以上醫師、二一四二位行醫滿四十至六十五年的資深醫師、廿位醫療典範獎得主及十九位醫療貢獻獎得主。聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」報導，獲台灣醫療報導獎平面組特優。

賴清德感謝全國醫師不畏艱難，在各地守護國人健康。國人平均壽命持續增加，但不健康餘命約占總壽命一成，約有八年的時間可能臥病在床、使用輪椅或需要他人照顧。

賴清德說，明年健保總額增加至一兆八十二億元，將用於提高兒童重症照護經費、困難手術給付點數及醫療院所診察費。他也呼籲醫療院所點值調升，應優先替員工加薪、更新設備。

衛福部長石崇良則表示，老人福利法修法涉及每年約四百億元支出，但政府仍有癌症新藥及罕藥基金、護理人員夜班津貼、住院整合照護及弱勢家庭補助等政策需要資源，妥善運用經費才能照顧更多民眾，改善醫療環境並留住醫療人才。

聯合報元氣中心以「巷弄健康守護者，基層醫師撐起大家醫計畫」報導，獲一一五年台灣醫療報導獎平面組特優，報導參與者包括元氣中心記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真、林琮恩。由李樹人代表，由石崇良手中接下獎項。

李樹人表示，台灣人口老化，三高等慢性病患逾六百萬人，衛福部推動「大家醫計畫」，透過以病人為中心醫療照護模式，守護國人健康，基層診所醫師是國人健康第一線守護者，元氣中心專訪健保署長陳亮妤，並深入採訪五名診所醫師，由他們分享擔任「社區健康守門員」的甘苦經歷。

報導 陳志鴻 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報「巷弄守護者系列報導」 獲台灣醫療報導獎平面類特優

醫師節慶祝大會 理事長陳相國喊「雙北順起來」賴清德請醫界要去投票

行醫近半世紀貢獻獲肯定 陳志鴻獲頒終身醫療奉獻獎

卓榮泰參加台中榮總醫學科技大樓動土 揭健保預算已破兆元

相關新聞

公費放寬 乳癌2年篩檢率不到5成

衛福部今年擴大公費乳癌篩檢對象，四十至七十四歲女性每兩年可接受一次乳房X光攝影檢查，今年截至九月，全台九十六點二萬名女性受檢，對比戶政資料，全台約四五○萬女性受補助，今年受檢者僅占約二成；若以兩年一次計算乳癌篩檢率，去年至今年第三季為百分之四十九。

護品質 醫改會：單次醫材禁重消不應再延

明年一月一日起，若未按照相關程序申請查驗登記，單次醫材需依仿單規定，僅限單次使用，距離最後期限不到二個月，醫界要求給予緩衝時間再展延。醫療改革基金會執行長林雅惠表示，單次醫材重複使用涉及交叉感染及病人安全風險，既已給予過渡期，不應一再展延，應按既定時程落實管制，避免讓病人安全及醫療品質陷入灰色地帶。

醫療報導獎 本報獲平面組特優

「第七十九屆醫師節慶祝大會」昨天舉行，總統賴清德出席並頒發終身醫療貢獻獎給他的恩師、成大醫學院前院長、健康台灣委員會副召集人陳志鴻，肯定其在心臟內科、醫學教育及偏鄉醫療的貢獻。由於年底「九合一選舉」將至，賴總統也請在場醫界前輩一定要去投票。醫師公會理事長陳相國則高喊：「讓雙北順起來、台灣順起來」。

台壽祖孫三代健走 15年累積44萬公里

台灣人壽「祖孫三代健走」昨天於台北市立動物園跨世代同行，兩千名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。十五年來祖孫三代健走累積邁出四十四萬公里綠色足跡，相當繞台灣四○五圈。

明年上路 單次醫材禁重消 醫界盼緩衝

單次手術醫療耗材使用率高，過去醫療院所在一定清消流程後使用。衛福部於一一○年公告相關指引，要求單次使用醫材若需重新消毒後使用，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則不得使用，預計明年一月一日起實施。醫界認為緩衝時間不足，匆促上路增加醫療成本，要求暫緩實施，預計本月十二日與衛福部開會商議。

響應COP31 環境部論壇明登場

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會 (COP31) 將於明天（九日）至廿日在土耳其安塔利亞舉行。環境部表示，大會期間將同步辦理線上論壇與實體交流，串聯國內外產官學研及青年，展現台灣參與全球氣候行動與淨零轉型的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。