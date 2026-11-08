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公費放寬 乳癌2年篩檢率不到5成

聯合報／ 記者林琮恩沈沛育／台北報導
林口長庚乳房外科主治醫師周旭桓（中）與台灣癌症基金會合辦「BreastPink 2026 粉紅女力護乳自行車」活動，周旭桓昨與護理師同台表演。記者林琮恩／攝影
林口長庚乳房外科主治醫師周旭桓（中）與台灣癌症基金會合辦「BreastPink 2026 粉紅女力護乳自行車」活動，周旭桓昨與護理師同台表演。記者林琮恩／攝影

衛福部今年擴大公費乳癌篩檢對象，四十至七十四歲女性每兩年可接受一次乳房X光攝影檢查，今年截至九月，全台九十六點二萬名女性受檢，對比戶政資料，全台約四五○萬女性受補助，今年受檢者僅占約二成；若以兩年一次計算乳癌篩檢率，去年至今年第三季為百分之四十九。

「二○二六乳癌大型病友會」與第三屆「BreastPink粉紅女力護乳自行車」活動昨天舉行，乳癌病友與醫師齊聚，盼逐步找回體能與生活節奏。衛福部國健署副署長林莉茹指出，乳癌是女性癌症發生率第一位、死亡人數第二位，鼓勵民眾定期篩檢。

台灣癌症基金會董事簡文仁指出，每年新增一萬七千多人乳癌案例，早期發現與治療，可將乳癌視為慢性病。研究顯示，每兩年一次乳癌篩檢，可降低乳癌死亡率四成一。台北市衛生局長黃建華也指出，早期篩檢可讓乳癌獲得治癒機會，日後生活與常人無異，台北市以行動X光車等方式提供服務，今年已為十一萬市民提供篩檢。

林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓前天與一位乳癌患者一起為她女兒慶生，患者四十三歲，兩年多前診斷為三陰性乳癌末期，嘗試多種治療，目前進入安寧照顧階段，病房為她十二歲的女兒舉辦慶生派對，場面溫馨，但彼此都知道這是母女最後一次一起過生日，讓人感嘆，「若早點發現，母女兩人還有好多生日可以一起過。」

第十六屆乳癌傑出研究獎昨天頒獎，台大腫瘤醫學部主治醫師盧彥伸獲獎，他發現國人乳癌發生率近年增加四倍，且主要發生在四十至六十歲女性，團隊透過跨國合作，證實亞洲年輕乳癌有不同的疾病特性，針對停經前乳癌患者，透過新型標靶藥物治療，癌症無惡化時間與整體存活率延長，改寫國際治療指引。

另外，許多乳癌患者治療後面臨體重增加、體力下降及癌因性疲憊等，二○二六乳癌大型病友會聚焦「運動腫瘤學」，陽明交通大學護理學院副教授侯宜菁研究指出，若加入正念課程，對長期體重控制有更好效果。正念強調有意識地注意當下，不急著評價、排斥或改變，藉由看見自己的狀態，不被情緒和外界牽著走。

乳癌 篩檢 公費

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