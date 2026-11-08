護品質 醫改會：單次醫材禁重消不應再延

明年一月一日起，若未按照相關程序申請查驗登記，單次醫材需依仿單規定，僅限單次使用，距離最後期限不到二個月，醫界要求給予緩衝時間再展延。醫療改革基金會執行長林雅惠表示，單次醫材重複使用涉及交叉感染及病人安全風險，既已給予過渡期，不應一再展延，應按既定時程落實管制，避免讓病人安全及醫療品質陷入灰色地帶。

林雅惠指出，單次醫材能否重複使用，應建立在實證醫學及確效風險評估上，包括可重處理次數及再次使用的安全性，都應有科學依據，不能因醫療需求而忽略風險。她也表示，健保近年已編列相關預算，醫療院所不應將成本轉嫁給病人，且應告知民眾使用的是全新或重處理醫材，保障知情權與選擇權。

根據醫療法第一○八條第四款，說明書標示為單次使用，在下列情況不可重複使用，包括以侵入性或手術將醫療器材全部或部分植入人體組織器官或自然腔道、或於血管內操作、血液過濾或接觸血液達廿四小時以上、前次使用病人為確診或臨床上合理懷疑庫賈氏症等。但依醫療器材管理法規取得查驗登記的單次使用醫療器材，不在此限。

衛福部於一一○年公告「重處理之單次使用醫療器材辦理查驗登記技術指引」，要求醫材使用符合規定，說明書標示為單次使用醫療器材，需提出查驗登記申請，才能重新消毒使用。原訂一一三年全面上路，考量臨床醫治需求、病人經濟負擔，延長申請重處理期限至今年底。