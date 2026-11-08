明年上路 單次醫材禁重消 醫界盼緩衝

單次手術醫療耗材使用率高，過去醫療院所在一定清消流程後使用。衛福部於一一○年公告相關指引，要求單次使用醫材若需重新消毒後使用，需由廠商提出並辦理查驗登記，否則不得使用，預計明年一月一日起實施。醫界認為緩衝時間不足，匆促上路增加醫療成本，要求暫緩實施，預計本月十二日與衛福部開會商議。

台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，醫療器材仿單均標示單次使用，但醫院過去在符合規範下，部分器械可以重新消毒再使用，若未來全面改為一次性使用，醫院勢必得增加大量耗材支出，初估一年所有醫療院所增加負擔達百億元，盼再有緩衝時間。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部將持續收集意見，進行綜合評估。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，過去部分仿單標示為單次使用的醫材，醫院在符合清潔、消毒及相關安全要求下，會依臨床狀況重複使用，例如骨科手術使用的鋸子、鑽頭及電鑽等。以成本一萬元的醫材為例，若可使用卅多次，平均每次僅三百多元；但若依規定使用一次就丟棄，每次手術就必須重新支出，成本將大幅增加。

游進邦說，落日條款後制度要求依照產品仿單使用，若仿單標示為單次使用，醫院就不能再自行重複消毒使用，廠商多半傾向不改仿單。但在循環經濟及減少醫療廢棄物等趨勢下，應參考國外作法，建立更符合臨床需求的制度。

游進邦表示，並非反對提升醫療品質與安全，而是希望政策執行能有合理配套，已有部分廠商開始推出可重複使用的醫材，醫院也逐步採購替代產品，但要全面更換品項、調整採購及臨床作業，仍需要時間。倉促上路恐因耗用量暴增，造成醫材供貨吃緊，對於民眾手術也不利。

李飛鵬說，以耳科手術使用的骨骼電鑽為例，臨床依手術部位及深度更換不同粗細的鑽頭，從外側較粗的鑽頭，逐步換成較細的鑽頭，有時一台手術需要使用數支，若所有器材都必須單次使用，勢必增加醫療支出，政府應針對部分醫材研議放寬規範，否則醫材使用規定改變，醫療支付卻沒有配套，恐增加醫院財務負擔。