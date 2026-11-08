兒安危機 每天34童交通死傷 乘車事故多

少子化情形愈來愈嚴峻，兒童交通事故死傷人數卻持續上升。根據交通部統計，去年交通事故死傷兒童多達一點二萬多人，換算下來，平均每天有卅四名兒童發生交通事故。民團認為，十二歲以下兒童搭乘機車常發生事故，建議交通部應積極發展家長負載孩童指引外，針對機車座椅規範標準也應儘速落實。

根據交通部統計，去年○至十二歲兒童，因交通事故死傷者，有一萬二五一一人，較前年增加四七四人，今年截至八月止，則有八○四八人，儘管較前年同期下降，但和二○二三交安基準年同期相比，仍增加二九五人。若以運具分析，則發現兒童交安事故的前三大運具，第一名為「乘客」，其次是自行車、行人。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，近年各年齡層的未成年兒童因交通導致傷亡人數，其實呈現下降趨勢，唯獨十二歲以下兒童仍籠罩於交通風險中，遲遲看不到危險減緩跡象。從統計數據中可以發現，這群體的事故有七成屬於乘車事故，其中超過八成是搭乘機車。

許雅荏說，過去交通部投注大量心力在改善校園周邊道安環境，學校也開始規畫接送區，維持秩序、達成分流，避免人車交織。但許多的機車事故都是發生在行進過程中，因此下一步，應該將重心之一擺在家長騎乘行為，即駕駛人訓練提升上。

許雅荏表示，交通部可以研擬家長負載孩童注意事項手冊，將速度降低及盡量騎在巷道、避免主要幹道等納入指引。

為提升兒童道路安全意識，靖娟昨和全家便利商店合作，舉辦「小黃帽交通安全童樂會」。副總統蕭美琴出席時表示，面對少子女化與人口結構轉變，每個孩子都值得被好好守護，不能讓原本可以預防的交通風險，成為孩子成長過程中的代價。靖娟基金會董事長林志嘉則說，判透過小黃帽交通安全計畫，從教育扎根。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，先前已請運研所基於幼童機車事故受傷部位研習意見，並於今年第四季將結果交由車安中心研議「兒童機車座椅」規範。草案明年有機會面世。

另也將以宣導方式請家長留意，兒童坐機車至少應踩得到踏板才能維持基本安全。