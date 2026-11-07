醫師節慶祝大會 理事長陳相國喊「雙北順起來」賴清德請醫界要去投票

中華民國醫師公會全國聯合會今天舉辦「第79屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎頒獎典禮」，賴清德總統與衛福部長石崇良出席。賴總統致詞特別提到月底大選，一定要栽培新世代為台灣打拚，「請在場醫界前輩都一定要去投票！」。醫師公會理事長陳相國則高喊：「讓雙北順起來、台灣順起來」。

第七十九屆醫師節慶祝大會由理事長陳相國主持，賴總統與石崇良並頒獎，向長年投入醫療工作的醫界人士致敬。今年共有6位行醫滿70年以上的醫師、2142位行醫滿40至65年的資深醫師，以及20位醫療典範獎、19位醫療貢獻獎得主獲表揚。

陳相國致詞強調，過去一年公會在國際交流、健保改革、醫師權益、執業安全、教育訓練等成果，唯有讓醫師受到尊重、安心執業，才能讓民眾得到更好的照顧。目前由賴清德總統在中央帶領，石崇良在部裡帶領醫界，將繼續推行「健康台灣」政策，推行「健康台灣深耕計畫」，讓世界看見台灣。

不過話鋒一轉，陳相國說，還有一點，最重要的一點，「我們要讓台北、雙北都順暢，好不好？讓台灣順好不好？」賴清德也說，最近選舉，一定要交給新人，才有辦法扛起新的時代，他在各部會尋找好的人才，希望得到各位的支持，未來可以承擔縣市發展責任，共同來為台灣來打拚。台下隨即響起熱烈掌聲與歡呼。

賴總統也說，自己身為醫界一份子，很高興受邀參加醫師節慶祝大會，他代表國家祝賀每一位醫師在全國各地，不畏艱難守護國人健康。疫情期間醫界發揮力量，防疫成就贏得國際肯定。

賴清德說，今年「終身醫療貢獻獎」頒發給他的恩師陳志鴻，陳志鴻不僅是成功大學醫學院內科主任，且數十年在心臟內科、醫學教育及偏鄉醫療貢獻心力，現在也擔任總統府健康台灣推動委員會的副召集人、總統府國策顧問，集結各方力量與政府一起推動政策，落實「健康台灣」的願景。

賴清德表示，國人平均壽命持續增加，但不健康餘命仍約占總壽命1成，約8年可能因臥病在床、使用輪椅或生活需要他人照顧，因此政府希望民眾不只活得長壽，也能活得健康。

賴清德說，今年健保總額為9286億元，明年總額成長率增加5.5％，達1兆82億元，將反映在醫療服務給付，包括兒童重症照護經費提高至6成，困難手術也調高給付點數；醫院及診所診察費將調高8.8％，醫院住院診察費則調高13.2％。醫療院所獲得點值調升後，應優先替員工加薪，同時更新設備、引進新技術，提升醫療品質。

政府推動的「健康台灣深耕計畫」五年編列489億元，包括人才培育、改善醫療服務環境、強化智慧醫療、善盡醫療社會責任等。健康政策方面，目標2030年平均餘命增加3歲，癌症標準化死亡率下降三分之一，並透過慢性病「888」照護計畫，降低可預防的慢性病死亡。

賴清德表示，希望醫界前輩在年底選舉一定要去投票，深化民主並選賢與能，讓好的人才脫穎而出，承擔縣市的責任，未來大家共同合作，讓國家更好。

●115年台灣醫療典範獎暨台灣醫療貢獻獎得獎名單

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