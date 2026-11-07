千人「減碳植植走」倡蔬食減碳 呼籲環境部公布食材碳足跡

由台灣永續飲食轉型智庫發起，連同台灣水資源保育聯盟、台灣週一無肉日聯絡平台舉辦的「減碳植植走遊行暨園遊會」，號召上千民眾上街頭，為減碳與健康而走。遊行隊伍由濟南路出發，行經館前路及台北車站前的忠孝西路等路段，盼社會大眾、政府正視蔬食減碳的訴求。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，氣候危機日益嚴峻，飲食轉型卻長期未獲政府足夠重視。他呼籲政府完善食材碳足跡資料庫與計算工具，讓碳排資訊更透明，鼓勵企業在ESG措施及校園在午餐供應中落實低碳飲食。

張祐銓也公布「支持制定健康永續低碳飲食自治條例」的連署進度，目前全台已有11位縣市首長候選人簽署。縣市議員候選人的簽署活動近期也已展開，他邀請民眾向各地候選人發出邀請，爭取更多人響應。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，目前官方食品碳足跡資訊仍以個別廠商產品為主，牛肉、豆類等常見食材缺乏可供比較的碳排係數，民眾難以掌握替換食材能減少多少碳排，企業也缺少可用於盤查的資料。她呼籲環境部補足食材碳排係數，提供企業ESG範疇三盤查可採用的計算方法與範例，讓企業從食材採購與員工供餐著手，按日、月或年追蹤減碳成效。

台灣週一無肉日聯絡平台秘書長張家珮援引聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的評估指出，轉向以植物為主的飲食，在需求端「轉換」策略中具有高度減碳潛力。她表示，過去一年半，團隊透過6場政策協調會、6場記者會及7場與政府面對面的政策溝通會議，推動食藥署同意新增Vegan標示、教育部將蔬食減碳納入廚師及教師培訓規劃，以及環境部上線飲食平均碳排查詢。

她主張，飲食指南應以科學與健康為依據，團隊支持草案下修乳品建議量，明年並將開設小班正念課程，協助倡議者照顧身心、維持長期參與。

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪則以飲食碳排App為例，說明餐點碳排會隨食材與份量而變動，並以一餐素食約可減碳0.8公斤的估算為例，說明若有1000人各換一餐，合計約可減碳800公斤。