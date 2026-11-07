2026蔬食愛地球！結合跨界資源 推動健康生活

「2026 蔬食愛地球 曼陀羅音樂會暨綠善公益頒獎典禮」，在臺北市中山堂光復廳圓滿落幕，台北市副市長林奕華、教育局長湯志民、前外交部簡又新部長（現任台灣永續能源研究基金會董事長）等貴賓蒞臨致詞。現場匯聚逾三百多位來自教育界、公益團體及推動地球永續的各界領袖，共同見證校園愛的教育與綠善公益成果，並透過大地草樂之音藝術展演，傳遞身心與生態的和諧音頻。

大會首先頒發「綠善教育模範奬」與「綠善教育種子獎」，表揚校園「愛的留言板」推動成果，同時肯定學校將愛與善的品格教育向下扎根，表彰六所學校積極推動愛與善的品格教育，並由各校校長及 來自雙北的萬福、大理、蘭雅、安坑、青潭及大豐等六所國小近120位學生代表受獎，並頒發「綠善永續成就獎」，表彰 5 位長年以行動實踐利他精神、對社會產生深遠正向影響的卓越典範。受奬者包括南華大學名譽校長林聰明、前政治大學校長郭明政、國際和平禁毒基金會董事長鍾儱徽、前大使邱仲仁、高雄榮家主任郭豫臨。 大會特別邀請代表台灣永續精神的簡部長來頒發永續獎具有格外的意義與殊榮。 主辦單位強調，設立獎項的目的，不只是肯定得奬者的成就，更希望讓默默付出的善行被社會看見，並讓愛善的典範成為啟發更多人投入公益的力量。

由13位發起人，包括佛光山教團系統大學總校長林聰明、前元培醫事科技大學林志城校長、前靜宜大學林思伶校長、康寧大學陳清溪校長、唯心聖教學院楊永列校長、南華大學高俊雄校長、聖約翰科技大學唐彥博校長、國立東華大學校長徐輝明、國立雲林科技大學校長張傳育、國立屏東科技大學張金龍、佛光大學校長趙涵㨗、美國自然醫學研究院副院長賴正國及社團法人中華寰宇綠善發展協會理事長李正芳等共同啟動「全人永續大學聯盟」並發表綠善健康生活宣言，宣示將結合跨界資源，推動健康生活、綠色永續與產學合作，為下一代打造更具韌性與溫暖的永續環境。

聯盟總召集人林聰明總校長表示，「全人永續大學聯盟」未來將致力學術交流與國際政策的專才孵化並落實全人健康教育，促進國際認證與產業發展的身心解方；並善盡社會責任，保護生態健康，為地球永續發展貢獻心力。