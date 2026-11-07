聯合報「巷弄守護者系列報導」 獲台灣醫療報導獎平面類特優

中華民國醫師公會全國聯合會今天舉行「第79屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎頒獎典禮」，由理事長陳相國主持，賴清德總統親自出席頒獎，向長年投入醫療工作的醫界人士致敬。聯合報元氣中心以以「巷弄健康守護者-基層醫師撐起大家醫計畫」報導，獲115年台灣醫療報導獎平面類特優。

「巷弄健康守護者-基層醫師撐起大家醫計畫」參與者包括元氣中心記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真、林琮恩。由李樹人代表，由衛福部長石崇良手中接下獎項。報導內容訪問基層醫師在一線照顧民眾心聲，呈現醫師守護民眾健康，不辭辛勞。

聯合報元氣中心醫藥組長李樹人表示，台灣人口老化，三高等慢性病患逾六百萬人，衛福部於113年推動「大家醫計畫」，透過「以病人為中心」醫療照護模式，守護國人健康，成效卓越，約6000家診所參與，除提供醫藥服務，並協助民眾自我健康管理，改善生活型態。

基層診所醫師是國人健康的第一線守護者，更是大家醫計畫成功的最大功臣，聯合報元氣中心規畫「巷弄健康守護者--基層醫師撐起大家醫計畫」系列報導，專訪健保署長陳亮妤，並深入採訪五名診所醫師，讓國人瞭解基層醫師的辛勞及貢獻。

陳亮妤：大家醫計畫 助民眾自我健康管理

https://health.udn.com/health/story/5999/9588839

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，政府推動「健康台灣」願景、「三高防治888計畫」，基層診所從單純看病、開藥，逐步轉型為社區健康守門員，協助民眾早期發現、追蹤、改善生活型態，讓慢性病管理從治療走向預防。

●巷弄健康守護者／888計畫強化預防 顏鴻順讓患者主動防治三高

https://health.udn.com/health/story/5999/9591434

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國於基隆市開設診所超過40年，他表示，基層診所最大優勢為長期陪伴病人，醫師、護理師、個案管理師、藥師及營養師組成醫療團隊，與患者長期互動，了解其生活背景、飲食情況，才能找出疾病控制不佳的真正原因，否則單靠開藥、看看檢驗數值，難以協助個案控制三高。

●巷弄健康守護者／設計血壓衛教手冊 黃振國助控管三高

https://health.udn.com/health/story/6001/9596309

陳宏麟醫師為糖尿病權威，長期深耕糖尿病照護的他，在南投埔里開設診所，因當地社區老年人缺乏運動，肌少症嚴重，於105年在診所樓上創辦健身房，陸續設置健康食堂、巷弄長照站、日間照顧中心，逐步摸索出一套因應偏鄉需求的「健康生態圈」（Ecosystem），令人耳目一新，原來診所可做的事超乎一般人想像。

●巷弄健康守護者／共餐、運動到上課 南投陳宏麟診所從後端日間照護接住每位長輩

https://health.udn.com/health/story/6001/9594293

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興在新北市土城區成立診所，除提供最新控糖藥物，診所聘用多名衛教護理師、營養師，與糖尿病患者密切聯繫，提供正確衛教及飲食指引，讓許多糖化血色素偏高患者延緩病情惡化，遠離洗腎厄運。

●巷弄健康守護者／三高患者數百萬但控制狀況不理想 張嘉興：落實隱形家醫模式

https://health.udn.com/health/story/6001/9598906

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育在高雄市岡山區開業逾30年巷，他收治首次就醫慢性病患，衛教時間至少5至10分鐘，第二次以上就診每次衛教3分鐘，不過，這僅是醫師衛教部分，他的診所內設有多張「衛教桌」，由3位護理師擔任衛教師，以各式衛教單張向病人及家屬說明如何控制疾病，不厭其煩進行衛教，加深病人印象。

●巷弄健康守護者／疾病須在病徵前期就控制 王宏育：盼增加健保西醫基層總額預算

https://health.udn.com/health/story/6001/9601543

聯合報元氣中心撰寫「巷弄健康守護者--基層醫師撐起大家醫計畫」，訪問上述五名在基層診所的醫師，由他們分享自身擔任「社區健康守門員」的甘苦經歷，讓民眾瞭解基層醫師在政府守護國人健康任務中，扮演關鍵角色。

醫師公會全聯會舉辦辦台灣醫療報導獎，迄今邁入第十二屆，獎項分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文類」。醫師公會全聯會表示，今年各類作品主題廣泛且深度報導諸如醫師耐心照護全民健康、醫療新科技促進醫療品質的躍進、醫療體系現狀及挑戰、台灣醫療卓越表現實績等，這就是對醫界最大的鼓勵與支持，醫師公會期盼透過各界優良的作品，促進醫病關係和諧，藉由媒體專業的報導，提供社會穩定的力量。

●「115年台灣醫療報導獎」得獎名單

https://www.tma.tw/meeting/meeting_info.asp?/14850.html