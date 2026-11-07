家庭護理師2/阿嬤疥瘡半年不得安眠…居護所解決照護困境 讓她安穩入睡

78歲阿嬤疥瘡纏身，因極具傳染性，女兒不敢靠近、連醫師也只能遠遠衛教，直到護理團隊戴上手套，清理阿嬤積年的垢層，讓她半年來初次安穩入睡，隔天帶著笑容離世。社團法人全人家庭護理協會理事長洪幸雪分享，看到阿嬤女兒傳來的訊息與感謝，讓她深刻體悟護理不可取代的價值，以及推動全人評估的重要性。

由社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會舉辦、衛福部護理及健康照護司指導的「全台居護共識論壇」，今（7）於台中慈濟醫院舉行，共同推動居家照護網絡及人才培育，規劃透過家庭護理師主動訪視、意見諮詢及資源整合，讓有照護需求的家庭得到支持。

全人評估及早發現照護風險

傳統的居家護理訓練常從血糖控制、傷口、管路等疾病症狀出發，但把疾病照顧好，不代表解決了個案的生活問題。洪幸雪解釋，全人評估涵蓋身心靈與生活環境，除處理眼前的傷口與疾病，更能提早辨識壓瘡、跌倒風險及照顧者心理壓力等潛在問題。

國健署社區健康組組長劉家秀也指出，國健署推動長者肌力、營養、視能、聽能、認知、情緒六大領域的ICOPE評估，數據顯示經護理師等專業介入後，營養改善率達八成、認知提升六成、肌力提升四成。

目前全台有280多個預防衰弱複合方案，居護所可協助執行ICOPE前後測，並引導長者連結在地課程與資源，避免衰弱長者持續退步。

醫院到社區 家庭護理師須強化多元專業

面對在地居護所的諸多挑戰，衛福部護理及健康照護司科長蔡明翰指出，從評鑑觀察發現，部分居護所對自身所在社區仍不夠熟悉，建議優先聚焦周邊社區，深入了解個人與家庭狀況，才算真正在地深耕。

他認為，對家屬最有感且容易做到的，是護理師教會家屬如何在家自行照顧病人，不必一有狀況就往醫院跑，並可借鏡日本經驗，將「鄰居參與照顧」納入計畫，深化社區防護網。

針對獨立居護所缺乏資訊人力的問題，健保署醫務管理組參議林右鈞表示，健保署推動「在宅醫療資訊平台」，整合健保、長照與居護所資料，減輕重複填寫13張評估表、調閱VPN資料等行政負擔，居家訪視費也已調升5%，未來將持續檢討支付項目。

「即使在醫院累積豐富的急重症照護經驗，許多護理師轉職至社區照護時，仍有一定困難。」護理師護士公會全聯會副理事長賈佩芳則分析，社區護理師須有社區健康評估、實證應用、資源整合、個案管理及資訊科技多種能力，因此建議建立「雙導師制」以強化前三個月的適應力。

不能只靠商業模式 居護所結盟爭取政策與給付

家庭護理師能否真正落地深耕，除專業的養成，也考驗居護所的財務永續。社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸解釋，照顧體系屬於公共照顧與福利範疇，無法單靠純商業模式維持。

因此需翻轉「沒錢就無法做事」的思維，護理團隊先投入嘗試、做出改變，讓政府看見家庭護理師發揮的作用，進而在制定政策與給付規定時，爭取納入預算。

她也提醒，照護經費若分散在各機關爭取，容易因資金來源分立而讓服務品質斷層，獨立型居護所應與照護司及各署共同合作，以「合作網絡」取代單打獨鬥，才能奠定家庭護理師的服務品質。