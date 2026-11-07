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家庭護理師2/阿嬤疥瘡半年不得安眠…居護所解決照護困境 讓她安穩入睡

聯合報／ 記者陳慶安／台中即時報導
台灣居家護理暨服務聯盟總會在台中慈濟醫院舉辦「社區照護新未來　照護共識論壇暨建構居護聯盟網絡成果發表」，邀集中央主管機關與護理專業團體參與，其中（右起）衛福部護理及健康照護司科長蔡明翰、健保署醫務管理組參議林右鈞、國健署社區健康組組長劉家秀、社團法人全人家庭護理協會理事長洪幸雪以及社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸一同與談。記者陳慶安／攝影
台灣居家護理暨服務聯盟總會在台中慈濟醫院舉辦「社區照護新未來　照護共識論壇暨建構居護聯盟網絡成果發表」，邀集中央主管機關與護理專業團體參與，其中（右起）衛福部護理及健康照護司科長蔡明翰、健保署醫務管理組參議林右鈞、國健署社區健康組組長劉家秀、社團法人全人家庭護理協會理事長洪幸雪以及社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸一同與談。記者陳慶安／攝影

78歲阿嬤疥瘡纏身，因極具傳染性，女兒不敢靠近、連醫師也只能遠遠衛教，直到護理團隊戴上手套，清理阿嬤積年的垢層，讓她半年來初次安穩入睡，隔天帶著笑容離世。社團法人全人家庭護理協會理事長洪幸雪分享，看到阿嬤女兒傳來的訊息與感謝，讓她深刻體悟護理不可取代的價值，以及推動全人評估的重要性。

由社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會舉辦、衛福部護理及健康照護司指導的「全台居護共識論壇」，今（7）於台中慈濟醫院舉行，共同推動居家照護網絡及人才培育，規劃透過家庭護理師主動訪視、意見諮詢及資源整合，讓有照護需求的家庭得到支持。

全人評估及早發現照護風險

傳統的居家護理訓練常從血糖控制、傷口、管路等疾病症狀出發，但把疾病照顧好，不代表解決了個案的生活問題。洪幸雪解釋，全人評估涵蓋身心靈與生活環境，除處理眼前的傷口與疾病，更能提早辨識壓瘡、跌倒風險及照顧者心理壓力等潛在問題。

國健署社區健康組組長劉家秀也指出，國健署推動長者肌力、營養、視能、聽能、認知、情緒六大領域的ICOPE評估，數據顯示經護理師等專業介入後，營養改善率達八成、認知提升六成、肌力提升四成。

目前全台有280多個預防衰弱複合方案，居護所可協助執行ICOPE前後測，並引導長者連結在地課程與資源，避免衰弱長者持續退步。

醫院到社區 家庭護理師須強化多元專業

面對在地居護所的諸多挑戰，衛福部護理及健康照護司科長蔡明翰指出，從評鑑觀察發現，部分居護所對自身所在社區仍不夠熟悉，建議優先聚焦周邊社區，深入了解個人與家庭狀況，才算真正在地深耕。

他認為，對家屬最有感且容易做到的，是護理師教會家屬如何在家自行照顧病人，不必一有狀況就往醫院跑，並可借鏡日本經驗，將「鄰居參與照顧」納入計畫，深化社區防護網。

針對獨立居護所缺乏資訊人力的問題，健保署醫務管理組參議林右鈞表示，健保署推動「在宅醫療資訊平台」，整合健保、長照與居護所資料，減輕重複填寫13張評估表、調閱VPN資料等行政負擔，居家訪視費也已調升5%，未來將持續檢討支付項目。

「即使在醫院累積豐富的急重症照護經驗，許多護理師轉職至社區照護時，仍有一定困難。」護理師護士公會全聯會副理事長賈佩芳則分析，社區護理師須有社區健康評估、實證應用、資源整合、個案管理及資訊科技多種能力，因此建議建立「雙導師制」以強化前三個月的適應力。

不能只靠商業模式　居護所結盟爭取政策與給付

家庭護理師能否真正落地深耕，除專業的養成，也考驗居護所的財務永續。社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸解釋，照顧體系屬於公共照顧與福利範疇，無法單靠純商業模式維持。

因此需翻轉「沒錢就無法做事」的思維，護理團隊先投入嘗試、做出改變，讓政府看見家庭護理師發揮的作用，進而在制定政策與給付規定時，爭取納入預算。

她也提醒，照護經費若分散在各機關爭取，容易因資金來源分立而讓服務品質斷層，獨立型居護所應與照護司及各署共同合作，以「合作網絡」取代單打獨鬥，才能奠定家庭護理師的服務品質。

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