中油宣布下周汽、柴油不調漲 合計擴大吸收340.7億元

中油7日宣布，自9日凌晨零時起至11月15日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，中東地區油輪遇襲事件持續發生，市場擔憂原油運輸受阻，國際油價仍處高檔。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月9日至11月15日台灣中油公司各再加碼吸收4.3元及5.9元，合計汽、柴油各共吸收8.0元，國內汽、柴油價格維持不調整。台灣中油公司2月28日至11月8日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約340.7億元。